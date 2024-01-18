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Milletvekili Karatutlu, “Kahramanmaraş Çantada Keklik Değildir”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, yerel seçimlerde Kahramanmaraş’ın çantada keklik olmadığını yaşanan depremin sorunlarının devam ettiğini tecrübesiz birine Kahramanmaraş’ın emanet edilemeyeceğini söyledi.

Milletvekili Karatutlu, “Kahramanmaraş Çantada Keklik Değildir”

Milletvekili Karatutlu, “Kahramanmaraş Çantada Keklik Değildir”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, yerel seçimlerde Kahramanmaraş’ın çantada keklik olmadığını yaşanan depremin sorunlarının devam ettiğini tecrübesiz birine Kahramanmaraş’ın emanet edilemeyeceğini söyledi.

18 Ocak 2024 Perşembe 13:32

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda söz aldı.

Vekil Karatutlu, diğer deprem illerinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da depremin maddi, manevi, sosyal ve ruhsal etkilerinin bir yıl geçmesine rağmen olanca hızıyla devam ettiğini belirterek,

“Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kahramanmaraş'ın sorunlarının peşinde olacağım. Orta hasarlı binaların durumu, uygunsuz alan mağdurları, depremde ev ve eşya kaybı olanlara olan ödemeler; esnafın borç erteleme ve kredi teşvik durumu, Kuyumcukent'in durumu, Helete'nin çözülmeyen okul sorunu, Beşenli'nin yol sorunu, "Sanayi tesisi yapacağız." diye elli yıldır ekip biçtikleri birinci sınıf tarım arazilerine el koyulan Yeniyurt köylülerinin durumu, Türkoğlu'nda bir türlü açılmayan hapishanenin durumu, üç beş müteahhidi içeri alarak kapatılmaya çalışılan belediyelerin depremdeki ihmali; bu çerçevede Ebrar Sitesi, Ezgi Apartmanı, Said Bey Apartmanı, Hamidiye Sitesi'nin durumu. Kahramanmaraş yaralıdır ama tecrübesiz, devlet deneyimsiz biri belediye başkanı adayı edilecek kadar sahip değildir. Kahramanmaraş yerel seçimlerde çantada keklik değildir.” dedi.

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Milletvekili Karatutlu“Kahramanmaraş Çantada Keklik Değildir”
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