Mücahit Kara, Kahramanmaraş Şanlı Bir Savaş Vermiştir

Ak Partili Kara mesajında:

“Destansı İstiklal Harbimizin Sütçü İmam ile ilk kurşununun atıldığı, Rıdvan Hoca ile İslamî bilincin ruhlarda bayraklaştığı, Şeyh Ali Sezai Efendi ile ulvî bir hal aldığı, Arslan Bey ile çelikten bir direnç ile destanlar yazıldığı gündür 12 Şubat.

Tam bir asır öncedir… Mazlumun son kalesi Anadolu düşme noktasındadır. Elinden silahı alınmış, askeri terhis edilmiştir. Cepheden evine dönen Mehmetçik evininde işgal edilmiş olduğunu görmenin hüznünü yaşamıştır. Ümmetin evlatları için zor bir sınavdır bu. Eli kanlı işgal kuvvetleri bu durumu fırsat bilip zulmünü her geçen gün daha bir artırırken ümmetin evlatlarının da sabır taşı patlama noktasındadır. Ve bayrak olayı sabır bardağının taştığı gündür. Bu topraklarda yaşayan her bir fert; Türkü ile Kürdü, Sünnisi ile Alevisi, Çerkezi, Türkmeni ile vatan savunmasının bir ferdi olmuştur. Bu hayasız işgale karşı bir ve birlik olanlar İngilizini, Fransızını ve işbirlikçileri Ermenileri elbirliği ile

kovmuştur bu topraklardan. Bugün bile hâlâ, şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarını işgal fikrinden vazgeçmeyen batıyı iyi bilmek ve tanımak gerekir. İşgal fikirlerinden hiçbir zaman vazgeçmemiş olan Batı bugün modern işgal yöntemleri geliştirmiştir. Bu farklı yöntemleri iyi tahlil etmek gerekir. Vakti ve yeri geldiğinde karşı durmasını bilmek gerekir. Fert fert her bir gencimiz yeri geldiğinde ya bir Arslan Bey, ya bir Ali Sezai Efendi, ya bir Senem Ayşe, ya da Çuhadar Ali gibi destanlaşabilmelidir. Bu bilinç her bir ferdimizde vardır ve tarih boyunca da var olacaktır.

İstiklalimizin sene-i devriyesini idrak ettiğimiz şu günlerin vesilesi ile cümle şehit ve gazilerimizin aziz hatırasını minnet ve hasretle yâd ediyor ruhlarına Fatihâlar gönderiyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.