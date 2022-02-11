Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Mücahit Kara, Kahramanmaraş Şanlı Bir Savaş Vermiştir

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mücahit Kara, Kahramanmaraş Şanlı Bir Savaş Vermiştir

Mücahit Kara, Kahramanmaraş Şanlı Bir Savaş Vermiştir

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

11 Şubat 2022 Cuma 10:13
banner459

Ak Partili Kara mesajında:

“Destansı İstiklal Harbimizin Sütçü İmam ile ilk kurşununun atıldığı, Rıdvan Hoca ile İslamî bilincin ruhlarda bayraklaştığı, Şeyh Ali Sezai Efendi ile ulvî bir hal aldığı, Arslan Bey ile çelikten bir direnç ile destanlar yazıldığı gündür 12 Şubat.

Tam bir asır öncedir… Mazlumun son kalesi Anadolu düşme noktasındadır. Elinden silahı alınmış, askeri terhis edilmiştir. Cepheden evine dönen Mehmetçik evininde işgal edilmiş olduğunu görmenin hüznünü yaşamıştır. Ümmetin evlatları için zor bir sınavdır bu. Eli kanlı işgal kuvvetleri bu durumu fırsat bilip zulmünü her geçen gün daha bir artırırken ümmetin evlatlarının da sabır taşı patlama noktasındadır. Ve bayrak olayı sabır bardağının taştığı gündür. Bu topraklarda yaşayan her bir fert; Türkü ile Kürdü, Sünnisi ile Alevisi, Çerkezi, Türkmeni ile vatan savunmasının bir ferdi olmuştur. Bu hayasız işgale karşı bir ve birlik olanlar İngilizini, Fransızını ve işbirlikçileri Ermenileri elbirliği ile

kovmuştur bu topraklardan. Bugün bile hâlâ, şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarını işgal fikrinden vazgeçmeyen batıyı iyi bilmek ve tanımak gerekir. İşgal fikirlerinden hiçbir zaman vazgeçmemiş olan Batı bugün modern işgal yöntemleri geliştirmiştir. Bu farklı yöntemleri iyi tahlil etmek gerekir. Vakti ve yeri geldiğinde karşı durmasını bilmek gerekir. Fert fert her bir gencimiz yeri geldiğinde ya bir Arslan Bey, ya bir Ali Sezai Efendi, ya bir Senem Ayşe, ya da Çuhadar Ali gibi destanlaşabilmelidir. Bu bilinç her bir ferdimizde vardır ve tarih boyunca da var olacaktır.

İstiklalimizin sene-i devriyesini idrak ettiğimiz şu günlerin vesilesi ile cümle şehit ve gazilerimizin aziz hatırasını minnet ve hasretle yâd ediyor ruhlarına Fatihâlar gönderiyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mücahit KaraKahramanmaraş Şanlı Bir Savaş Vermiştir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Onaran’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
Başkan Onaran’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
Ünal ateş, ‘Bir onurdur 12 Şubat’
Ünal ateş, ‘Bir onurdur 12 Şubat’
Ahmet Çabukel’den 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı
Ahmet Çabukel’den 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı
Nostaljik Otobüste Kahramanlık Türküleri
Nostaljik Otobüste Kahramanlık Türküleri
Prof. Dr. Görmez, ‘Kahramanmaraş İslam coğrafyasına örnek oldu’
Prof. Dr. Görmez, ‘Kahramanmaraş İslam coğrafyasına örnek oldu’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber