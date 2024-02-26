Muhammed Aydoğar “Görevimize 5 bin konutla başlayacağız”

31 Mart yerel seçimlerine iddialı bir şekilde hazırlanan Yeniden Refah Partisi’ne kitleler halinde katılımlar devam ediyor. İyi Parti ve MHP’de yer almış seçmenler düzenlenen törenle Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan alanda düzenlenen katılım törenine Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru, Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyesi Adayları, partililer katıldı. Katılım törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Katılım töreninde konuşan Aydoğar, siyasete nezaket için girdiklerini söyledi. Göreve 5 bin konut yaparak başlayacaklarını ifade eden Aydoğar, sadece oy istemediklerini, vatandaştan gönüllerini de istediklerini dile getirdi.

SIKMADIK EL, GİRMEDİK GÖNÜL BIRAKMAYACAĞIZ

Aydoğar, şunları kaydetti: “Biz farklıyız. Bizim farkımız nedir? Biz siyasete başladık ve dedik ki siyasete nezaket getireceğiz. Siyasete nezaket getireceğiz. Dedik ki sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız. Biz tepeden bakmayacağız. Biz bu yola vallahi hizmet için çıktık. Biz bu yola siyasi görüşünü önemsemeden sevmek için çıktık. Herkesi kucaklayıp, herkese eşit mesafede hizmet için çıktık. Biz bu yola çıkarken bizden önce görev yapmış bütün belediye başkanlarına teşekkür ederek de çıkıyoruz. “Siz iyiydiniz, hoştunuz ama biz sizden daha iyiyiz. Biz sizden daha iyi hizmet yaparız. Çünkü biz ilimle hizmet yapacağız, bilimle hizmet yapacağız, teknikle hizmet yapacağız.” diyoruz. Dulkadiroğlu’muzu, Onikişubat’ımızı “Körler, sağırlar birbirlerini ağırlar” mantığıyla değil, hakkı olanın hakkını vererek yapacağız. Kimsenin imarda hakkına girmeden yapacağız. Belediyenin ihalesini yandaşa değil, haklıya vererekten yapacağız. Bunlar için bize oy lazım. Bunu yapacak irade de bizde var. Bunu yapacak maya Yeniden Refah Partisi’nin teşkilatlarında var. Yeniden Refah Partisi’nin adaylarında var. Sizlerde de onlara destek verecek irade ve cesaret var.

22 YILDAN BERİ KARAR VEREMEDİYSENİZ BU VATANDAŞ KARARINI SANDIKTA VERECEKTİR

22 yıldır mevcut kardeşlerimiz bizleri yönetmekteler. Bugün yerle yeksan olmuş şehrimize hangi proje ile çıkacaklar diye bakıyoruz. Bugün “Gerçek belediyecilik” mesajı ile karşımıza çıkıyorlar. 22 yıldır bir şehri yöneteceksiniz, 22 yılın sonunda gerçek belediyecilik yapacağız diye seçim startı vereceksiniz. Sizlerin vicdanına soruyorum; “22 yıldan beri sahte belediyecilik mi yaptınız?” 22 yıldan beri bu vatandaşı mı kandırdınız? “Şimdi kararlıyız” diyorlar, 22 yıldan beri karar veremediyseniz bu vatandaş kararını sandıkta verecektir. Daha karar vermediniz mi bugün kararlıyız diyorsunuz. Vatandaşımız kararını sandıkta verecektir. Göreceksiniz bu karar şehrimize Yeniden Refah getirecektir.

GÖNLÜNDEN DÜŞTÜĞÜNÜZ VATANDAŞIN OYUNU DA ALACAĞIZ

Yeniden Refah Partisi’ne oy verirseniz, hizmet gelmez diyorlar. Yeniden Refah Partisi’ne oy verirseniz oylarınız boşa gider diyorlar. 22 yıldır size oy verdik, 22 yıldır sizi destekledik, sormadık, sorgulamadık, 22 yıldır size verdiğimiz oylar neden boşa gitti. Bakın Dulkadiroğlu’na, bakın Doğukent yoluna, bakın Bertiz köylerine, oylarınız boşa gitmiş mi, gitmemiş mi? Buna siz karar verin. Belediyelerle merkezi yönetim aynı olmazsa şehirde konutlar yapılmazmış. 22 yıldan beri belediyelerle merkezi yönetim aynıydı. O zaman yapsaydınız, elinizden mi aldık. Bugün 31 Mart seçimlerinde elinizden alacağız. Gönlünden düştüğünüz vatandaşın oyunu da alacağız. Merkezi yönetimler biz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni aldığımızda konutu yaparız, onlar önce emekli maaşını artırsın. Elektrik faturasını düşürsün. İşverene yardımcı olsun. Bu vatandaş doğalgaz faturasını ödeyemiyor. Bu vatandaş mesajını size sandıkta verecektir.

HİZMET ETMEK İÇİN MAYA LAZIM, İNANÇ LAZIM

Sözde 1 yılda konutlar verilecekti. Benim Kahramanmaraşlı hemşerilerim neden konteynırlarda kalıyorlar? Sözde 1 yılda evler tamamlanacaktı. Neden benim vatandaşım soğukta, kış gününde konteynırda kalıyor. Bitirmek için neyi beklediniz? Ekonomi yok, paranız yok, seçimi atlatmak için topu taca attınız biz bunun farkındayız. Diğer bütün siyasi partilere yakıştırma yaptınız bunu kabul ettik. Yüreğiniz yetiyorsa Yeniden Refah Partisi’ne ‘Fetocu’ deyin. Yüreğiniz yetiyorsa Yeniden Refah Partisi liderine ‘terör sevici’ deyin. Bize şu ifadeyi kullanıyorlar; “Başkanım size diyecek sözümüz yok, bizimde zaten eski partimiz” diyorlar. Sizin eski partiniz olabilir ama bu milletin artık yeni partisi bu partidir. Hizmet etmek için maya lazım, inanç lazım, Erbakan dirayeti lazım, Erbakan duruşu lazım. Haksızlık karşısında dimdik duran Erbakan duruşu ile karşınıza çıktık. Genel başkanımız “Gidin Anadolu’ya, sadece oylarını istemeyin, gönüllerini isteyin” diyerek bizi sizlere gönderdi.

BIRAKIN KONUT YAPMAYI HALA ORTA HASARLILARA ÇÖZÜM BULAMADILAR

6 Şubat’ta depremden çıkmış, yerle yeksan olmuş şehrimizde bırakın yeni konut yapmayı hala orta hasarlılara çözüm bulamadılar. Hala insanımız sokakla evin arasında git-gel yaşamaktalar. Yeniden Refah Partisi döneminde uygun olmayan alan diye çıkarttığınız zıvanayı uygun olmayan belediye başkanlarından kurtarıp, Yeniden Refah Partisi’nin tecrübeli ekibiyle değiştireceğiz. Milletimizin orta hasarlı ve uygun olmayan alan problemini de siz taca attınız, biz çözeceğiz. Geleceğiz irademizle çözeceğiz, teknik arkadaşlarımızla çözeceğiz.

NASIL EKONOMİ YÜRÜTTÜNÜZ DE BU VATANDAŞI SİZİN ELİNİZE MAHKÛM ETTİNİZ

Seçim dönemi yaklaşıyor, fonlar devreye girecektir. Yardımlar devreye girecektir. Evlere yardım paketleri gelecektir. Bu kardeşlerimiz daha depremde gelen yardımları dağıtamadı. Türkiye’ye gelen yardımlar daha Islahiye’de Nurdağı’nda talan edildi. Ekmek ihtiyacı olana kıyafet, kıyafet ihtiyacı olana peynir verildi. Onun dağıtımını bile doğru yapamadı. 100 bin haneye yardım dağıtıldığı söyleniyor. 100 bin tane hanemiz akşam yemeği pişirebilmek için senin eline bakacak. Nasıl ekonomi yürüttünüz de bu vatandaşı sizin elinize mahkûm ettiniz. Bu utanılacak bir şey.

SİZ VETERİNERİ, ZABITALARI AVANTADAN BESLEMEK İÇİN Mİ TUTTUNUZ?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Daire Başkanlığı var, yollarımız hali ortada. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Zabıta Müdürlüğü var, denetlenen market yok, denetlenen gıda firması yok. Uygun mu üretir, zehir mi üretir, fahiş fiyata mı satar bakan kimse yok. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde Veteriner Müdürlüğü var, bir tane köylümüz çıksın “Benim evime geldiler, benim hayvanıma ilaç yaptılar, aşı yaptılar” diye bir tane vatandaşımız çıksın da söylesin. Siz oradaki veterineri, zabıtaları avantadan beslemek için mi tuttunuz? Vatandaşımızın hayvanına bakmayacaksın, vatandaşımızın sağlığı için gıda firmalarını kontrol etmeyeceksin. Ben susacağım. Ben milletimin yanındayım. Oy verseniz yanınızdayım, oy vermeseniz de yanınızdayım. Herkes bize gönlüyle oy versin.

MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER OLARAK YENİ GELMEDİK, GERİ GELDİK

5 madde sayacağım. 5 dakika düşüneceğiz. Biz gelirsek 5 bin konut yapacağız. Hayrettin Bey, Kahramanmaraş’ta 5 yıl görev yaptınız, 5 yıl içerisinde şehrimizin ekonomisine, şehrimizin vizyonuna, şehrimizi bir Türkiye şehri bir Dünya şehri yapacak 5 tane proje say ben çıkıp senden özür dileyeceğim. 5 dakika düşündükten sonra bunlara oy verip 5 yılımızı daha heba etmeyeceğiz. İktidarın 5 milletvekili olabilir ama Kahramanmaraş 5’ten büyüktür diyeceğiz. Bizler buralara yeni gelmedik, bizler zaten buradaydık. Milli görüşçüler olarak yeni gelmedik, geri geldik, tekrardan geldik.

31 MART GÜNÜ SANDIĞA MESAJ VERMEYE GİDECEĞİZ

31 Mart günü sandığa mesaj vermeye gideceğiz. Emekliler diyecek ki; “Ben senin verdiğin maaşla geçinemiyorum” diyeceksin ve oyunu Yeniden Refah’a vereceksin. Anneler diyecek ki; “Evimizin mutfağı artık ateş pahası oldu” diyeceksiniz ve oyunuzu Yeniden Refah’a vereceksiniz. Babalar diyecek ki; “Biz elektrik faturasını öderken çok zorlanıyoruz” diyeceksiniz ve oyunuzu Yeniden Refah’a vereceksiniz. “Eğer ki bu hayat pahalılığı böyle devam ederse bu enflasyon böyle devam ederse iktidarı senden alırız ve Milli Görüş Lideri Dr. Fatih Erbakan’a veririz” diyeceksiniz.”

DR. FATİH ERBAKAN DUYDU VE BİZİ SİZLERE EMANET ETTİ. SİZLERİ DE BİZLERE EMANET ETTİ

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar ise; “Belediye meclis üyelerimizin tanıtımı yapıldı. Belediye meclis üyesi adaylarımıza dikkat ettiniz mi? Yazı köylerimizden Şerefoğlu’ndan tutun da Abbaslar’a kadar, Bulanık’tan Beşenli’ye kadar Dereli’den şehir merkezindeki mimarlarımıza, inşaat mühendislerimize genç mühendislerimize, genç kadınlarımıza toplumun her kesiminden kardeşlerimizle sımsıkı sarıldık, kucaklaştık. Kahramanmaraş’ı hep birlikte ayağa kaldırmak için Anadolu’nun bağrından yiğitlerle beraber karşınıza çıktık. İnşallah ahlaklı bir belediyecilik ile torpil olmadan ahlak ile adam kayırmadan, rüşveti ortadan kaldırarak torpili olanlara değil, liyakatli olanlara değer vererek, belediyemizin kapılarını halkımıza ve milletimize sonuna kadar açarak, makam ve rakam belediyeciliği değil milletimize hizmet etmek için Allah rızası için yola çıktık. Özellikle gençlerimiz torpilden şikayetçiydi, ranttan şikayetçiydi, rüşvetten şikayetçiydi. 3-5 kişiye yetimlerin ve öksüzlerin paraları peşkeş çekiliyordu. Milletimiz bunalmış, milletimiz ah demeye, figan etmeye başlamış bir çıkış yolu aramaya başlamıştı. “Kimse yok mu?” feryadını Dr. Fatih Erbakan duydu ve bizi sizlere emanet etti. Sizleri de bizlere emanet etti” şeklinde konuştu.



BELEDİYEMİZİ İSTİŞARELERLE, DANIŞARAK HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Akpınar; “Bugün biz belediye kapılarında bekletilen muhtarlarımızla bu şehri ayağa kaldıracağız. Projeleri masada bekletilen mimarlarımızla, mühendislerimizle bu şehri ayağa kaldıracağız. Teknik adamlarımız, muhtarlarımız, kadınlarımız, gençlerimiz bizim çözüm ortağımız olacak. Belediyemizi istişarelerle, danışarak hep birlikte yöneteceğiz. Ahlak olmadan şehir olmaz, ahlak olmadan yönetim olmaz, ahlak olmadan proje de olmaz. Bu nedenle torpilin yerine liyakati getirmek için yola çıktık” diye konuştu.

GİZLİ KAHRAMANLARIMIZ VAR

Akpınar; “Kahvelerde, evlerde, parklarda bizim için çalışan kardeşlerimiz var. Biz bize katılan akın akın insanları bu gizli kahramanlarımıza borçluyuz. 34 gün kaldı. Biz ilçe teşkilatımızla, il teşkilatımızla, gençlik teşkilatlarımızla kapı kapı dolaşıyoruz. Konteynırlarımızı ziyaret ediyoruz, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Akın akın bize gelen desteği görüyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİKLE İSRAFI ENGELLEYECEĞİZ

Akpınar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Öncelikle israfı engelleyeceğiz. Mesai saatleri dışında ben makam arabasına binmeyeceğim. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz de belediyedeki araçları kullanmayacaktır. Onlar yetimlerin, öksüzlerin mazotunu asla kullanmayacaklar. Halkımıza tepeden bakmayan, güler yüzle hizmet eden personel ekibi kuracağız. Her hafta müdürlerimizle birlikte bir mahallemize gideceğiz, onlara hesap vereceğiz. Bundan sonra hesap soran milletimiz olacak. Rant, rüşvet ortadan kaldırılırsa projeler kendiliğinden yapılacaktır. İsraf ortadan kaldırılırsa mahallelerimize kapalı pazar alanları kurulur, mahallelerimize kütüphaneler kurulur, Dulkadiroğlu’nun kent meydanı da olur, kültür merkezi de olur, spor merkezi de olur. Kentsel dönüşüm de gerçekleşir.”

SİZLERDEN DESTEK İSTİYORUZ

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru ise; “Yeniden Refah Partisi, tüm Kahramanmaraş’ta büyükşehriyle, Dulkadiroğlu’suyla inşallah sizlerin de katkılarıyla sizlerin de oylarıyla bayrağımızı belediyelerin surlarına hep birlikte dikeceğiz. Yıkılmış, viraneye dönmüş kimsesiz, büyük köy halinde olan Dulkadiroğlu ilçemizi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayımız Mehmet Akpınar’la birlikte inşallah metropol bir ilçeye çevirmek için yollara çıktık. Sizlerden destek istiyoruz. Sizlerden Mehmet Akpınar’a oy istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Muhammed Aydoğar, Kahramanmaraş’ın tamamına hükmedecek. Kahramanmaraş’ı yeniden güzel bir şekilde ayağa kaldıracak. Muhammed Aydoğar başkanımıza sizlerde oy istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi’ne katılanlara rozetleri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru tarafından takıldı.