Muhammed Aydoğar “Kadınlarımız Türk toplumunu yetiştiren nadide çiçeklerdir”

Aydoğar yayımladığı mesajında kadınların Türk toplumundaki önemine dikkat çekti. Asırlardır kadının Türk töresinde her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu hatırlatan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar; “Tarihimiz boyunca Türk kadını yaşamın her safhasında her türlü sorumluluğu üstlenmiş, özellikle Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasında aktif rol oynamış, cesareti ve fedakârlığıyla adını tarihe yazdırmıştır. Öncelikle şunu belirtmek isterim; kadınlarımızı anma olarak sadece 8 Mart’a yani bir güne sığdırmak onlara yapacağımız en büyük haksızlık olur. Oysa hayatımızı her gün tüm zorlukların üstesinden gelerek kolaylaştıran kadınlarımızı şiddetin her türlüsünden uzak, yaşamın her alanında özgür ve mutlu oldukları bir ömür diliyorum.” Dedi.

Ahlaklı toplumları oluşturan bireylerin yetişmesinde, onların doğruyu bulmasında en önemli faktör kadındır. Kadınlarımızın geleceğimizi şekillendirmedeki görevinin ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Mutlu, huzurlu, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek, ilim ve irfan sahibi kadın, aynı özelliklere sahip nesillerin yetişmesi demektir. Kadını anmak, anlamak ve hak ettiği gerçek değeri vermek için yılda bir gün değil, yılın tüm günleri bile az gelir. Onların hak ettikleri konuma gelmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin mutluluğunun ve başarılarının ilk şartıdırDolayısıyla Yeniden Refah iktidarında kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız. Projelerimiz arasında da kadınlarımızın üretim, istihdam ve sosyal yönden pozitif ayrımcılığı konusunda projeler yer almaktadır.” Dedi.

Aydoğar mesajında Gazze’de devam eden katliamı da bir kez daha gündeme getirdi. Terör ülkesi İsrail tarafından yapılan canice saldırılarda ölenlerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu belirterek ailesini kaybeden kadınların acılarını bir kez daha paylaştığını dile getirdi. Aydoğar canice saldırılarının son bulması için İslam dünyasının bir hamle yapmamasını ise şaşkınlıkla izlemeye devam ettiklerini söyledi.