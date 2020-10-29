Ömer Kundakçı’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kundakçı mesajında; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan Kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın sonucu olan Cumhuriyetin ilanını, ilk günkü gibi büyük bir coşku ile kutluyoruz.

Cumhuriyet Bayramı, vatan için canından olmayı göze alanların, kadınıyla erkeğiyle, tüm yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin mücadelesinin ve dünyada eşine az rastlanan bir inanç ve azmin sonucudur.

Demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırdığımız Cumhuriyetimiz, Türk milletinin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına sonsuz minnet ve saygılarımı sunuyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın 97. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.