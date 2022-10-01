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Onikişubat Belediyesi’nin Aile Eğitim Programı Devam Ediyor

Onikişubat Belediyesi’nin ‘Sağlıklı aileler, güçlü Onikişubat’ hedefiyle başlattığı ‘Gül Kokan Eller, Gül Kokulu Anneler Aile Eğitim Programı özellikle anne ve anne adaylarının yoğun katılımıyla devam ediyor.

Onikişubat Belediyesi’nin Aile Eğitim Programı Devam Ediyor

Onikişubat Belediyesi’nin Aile Eğitim Programı Devam Ediyor

Onikişubat Belediyesi’nin ‘Sağlıklı aileler, güçlü Onikişubat’ hedefiyle başlattığı ‘Gül Kokan Eller, Gül Kokulu Anneler Aile Eğitim Programı özellikle anne ve anne adaylarının yoğun katılımıyla devam ediyor.

01 Ekim 2022 Cumartesi 17:39

Eğitimlerle birlikte aile kurumunun güçlendirilmesi, mutlu aile ortamının sağlanması ve çocukların böyle ortamlarda büyümesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Onikişubat Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün iş birliğinde ‘Gül Kokan Eller, Gül Kokulu Anneler’ sloganıyla Aile Eğitim Programı başlatıldı. Toplum sağlığını önceleyen projeleri ara vermeden hayata geçiren Onikişubat Belediyesi’nin ‘Sağlıklı aileler, güçlü Onikişubat’ hedefiyle başlattığı program, Salı ve Cuma günleri Bilgi ve Kültür Evleri’nde düzenleniyor.

Onikişubat’ta aileler artık daha bilinçli

Ailenin korunması ve özellikle okul çağındaki çocuklarla doğru iletişim özelinde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla başlatılan “Aile Eğitim Programı” birçok konu ve içerikle alanında uzman kişilerin anlatımıyla gerçekleşiyor.

Seminerler aracılığıyla annelereyönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti de sağlanıyor.

Eğitim programıyla aile kurumunun güçlendirilmesi, mutlu aile ortamının sağlanması ve çocukların böyle ortamlarda büyümesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Annelere yönelik seminerin ilki Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi’nde gerçekleştirilirken, seminerlerin ilkine Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de katılmıştı. Onikişubat Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden Uzman Psikolojik Danışman Derya Kurtoğlu’nun sunum şeklindeki eğitiminin ardından kürsüye gelen Başkan Mahçiçek, annelere birbirinden önemli uyarılarda bulunmuştu.

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Onikişubat Belediyesi’nin Aile Eğitim Programı Devam Ediyor
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