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Oysa Herkes Öldürür Sevdiğini

Uzun zaman oldu gazetedeki yazılara ara verdiğimin farkına vardım. Gazze ve ardından Refahdaki kıyım yazılacak herşeyi anlamsız hâle getiriyor. Bize düşen sonuna kadar boykot Hayber kuşatmasında Habibullah sav Hayber etrafındaki hurma bahçelerini kesme emrini verince malum zümre arasında ihtilaf ortaya çıkar çünkü malları ve ticaretleri herşeyin önünde geldiğinden elhamdülillah netice alınır.

Oysa Herkes Öldürür Sevdiğini

Oysa Herkes Öldürür Sevdiğini

Uzun zaman oldu gazetedeki yazılara ara verdiğimin farkına vardım. Gazze ve ardından Refahdaki kıyım yazılacak herşeyi anlamsız hâle getiriyor. Bize düşen sonuna kadar boykot Hayber kuşatmasında Habibullah sav Hayber etrafındaki hurma bahçelerini kesme emrini verince malum zümre arasında ihtilaf ortaya çıkar çünkü malları ve ticaretleri herşeyin önünde geldiğinden elhamdülillah netice alınır.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:57

Gündem ve siyaset içeren konulara dahil olmasam da gelelim düşen İran helikopterine; Ortada soru işaretleri varmı diye sorgulamaktan kendimizi alamıyoruz lakin benim asıl tutulduğum konu canlı olarak ikiyüzbin kişinin takip ettiği ve ertesi gün dünya gündemini meşgul eden Türk yapımı Bayraktar Akıncının başarısına gölge düşürmeye çalışan, itibarsızlaştırmaya çalışan ulusal çapta yayın yapan iki basın mensubunun açıklamaları, Ülkemizin göğsünü kabartan Bayraktar Akıncıya hazımsız ifadeler bu gururu yaşayan tüm halkımızı yaralamıştır.

Mayıs ayı ortalarına doğru gazetede bir haber Mona Roza şiirine ilham olan kişi Sezai Karakoç'un Fatihteki mezarı başında dua ediyor.

"Yagmurlardan sonra büyürmüs basak

Meyvalar sabırla olgunlaşırmış

Birgün gözlerimin ta içine bak

Anlarsın ölüler niçin yasarmış

Yagmulardan sonra büyürmüs basak"

Üstad bu dizeleri yazarken muhakkak mezarı başına geleceğini hayal etmiştir diyorum şiirine ilham olan zatın. Çünkü dizelerde de ifade buyurmuş, gözlerinin içine bakabilseydi muhatabı ölülerin niçin, nasıl yaşadığını idrak ederdi. Ya da yaşayan ölüye tanıklık... Lakin bakmaya bir de cesaret gerek. Hani derler ya, her failin maktul için geri dönüp bakma duygusu doğar. Oscar Wilde'nin Türkçeye tercüme edilen dizeleriyle bitiriyorum, her sevenin nasıl öldürdüğünü sevdiğini.

Oysa herkes öldürür sevdiğini

Kulak verin bu dediklerime

Kimi bir bakışıyla yapar bunu

Kimi dalkavukça sözlerle

Korkaklar öpücük ile öldürür

Yürekliler kılıç darbeleriyle

Kimi gençken öldürür sevdiğini

Kimi yaşlı iken

Şehvetli ellerle boğar kimi

Kimi altından ellerle

Merhametli kişi bıçak kullanır

Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur

Kimi yeterince sevmez

Kimi fazla sever

Kimi satar

Kimi de satın alır

Kimi gözyaşı döker öldürürken

Kimi kılı kıpırdamadan

Çünkü herkes öldürür sevdiğini

Ama herkes öldürdü diye ölmez

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Oysa Herkes Öldürür Sevdiğini
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