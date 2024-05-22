Gündem ve siyaset içeren konulara dahil olmasam da gelelim düşen İran helikopterine; Ortada soru işaretleri varmı diye sorgulamaktan kendimizi alamıyoruz lakin benim asıl tutulduğum konu canlı olarak ikiyüzbin kişinin takip ettiği ve ertesi gün dünya gündemini meşgul eden Türk yapımı Bayraktar Akıncının başarısına gölge düşürmeye çalışan, itibarsızlaştırmaya çalışan ulusal çapta yayın yapan iki basın mensubunun açıklamaları, Ülkemizin göğsünü kabartan Bayraktar Akıncıya hazımsız ifadeler bu gururu yaşayan tüm halkımızı yaralamıştır.
Mayıs ayı ortalarına doğru gazetede bir haber Mona Roza şiirine ilham olan kişi Sezai Karakoç'un Fatihteki mezarı başında dua ediyor.
"Yagmurlardan sonra büyürmüs basak
Meyvalar sabırla olgunlaşırmış
Birgün gözlerimin ta içine bak
Anlarsın ölüler niçin yasarmış
Yagmulardan sonra büyürmüs basak"
Üstad bu dizeleri yazarken muhakkak mezarı başına geleceğini hayal etmiştir diyorum şiirine ilham olan zatın. Çünkü dizelerde de ifade buyurmuş, gözlerinin içine bakabilseydi muhatabı ölülerin niçin, nasıl yaşadığını idrak ederdi. Ya da yaşayan ölüye tanıklık... Lakin bakmaya bir de cesaret gerek. Hani derler ya, her failin maktul için geri dönüp bakma duygusu doğar. Oscar Wilde'nin Türkçeye tercüme edilen dizeleriyle bitiriyorum, her sevenin nasıl öldürdüğünü sevdiğini.
Oysa herkes öldürür sevdiğini
Kulak verin bu dediklerime
Kimi bir bakışıyla yapar bunu
Kimi dalkavukça sözlerle
Korkaklar öpücük ile öldürür
Yürekliler kılıç darbeleriyle
Kimi gençken öldürür sevdiğini
Kimi yaşlı iken
Şehvetli ellerle boğar kimi
Kimi altından ellerle
Merhametli kişi bıçak kullanır
Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur
Kimi yeterince sevmez
Kimi fazla sever
Kimi satar
Kimi de satın alır
Kimi gözyaşı döker öldürürken
Kimi kılı kıpırdamadan
Çünkü herkes öldürür sevdiğini
Ama herkes öldürdü diye ölmez