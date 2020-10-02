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Patentli Efsus46 Cevizinin Hasadı Afşin'de Başladı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından Efsus46 adıyla Patenti alınan Cevizin hasadına Afşin'de başlandı.

Patentli Efsus46 Cevizinin Hasadı Afşin'de Başladı

Patentli Efsus46 Cevizinin Hasadı Afşin'de Başladı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından Efsus46 adıyla Patenti alınan Cevizin hasadına Afşin'de başlandı.

02 Ekim 2020 Cuma 11:18

Afşin'e bağlı Binboğa Mahallesinde uzun yıllar Ceviz yetiştiriciliği yapan çiftçinin yüzü gülüyor. Yaklaşık 2 Bin 800 Rakımlı Binboğa Dağlarının eteğinde yer alan Binboğa Mahallesinde her yıl tonlarca Ceviz yetiştirilerek İlçe ekonomisine katkı oluyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Islahçılarından Prof.Dr.Mehmet Sütyemez ve Dr.Akide Özcan tarafından yapılan çalışmanın sonucunda Efsus46 adıyla Patenti alınan Ceviz bu sene her ağaçta en az 5 Bin meyve veriyor.

Binboğa Mahallesinde 1.000-1.500 adet Ceviz var ve çiftçimiz geçimini Ceviz yetiştiriciliğinden sağlıyor diyen Binboğa Mahallesi Muhtarı Süleyman Çinpolat,Her yıl bu Ceviz hasadının heyecanını yaşıyoruz.Verimli olduğu senelerde yani soğuk vurmadığı dönemlerde her ağaçtan 10 Bin Ceviz alabiliyoruz. Bu Cevizler toplandıktan sonra Pazarlara götürülüyor.Bazan da Binboğa Mahallesine Ceviz Tüccarları gelerek Cevizleri bizzat alıyorlar.Elimizde asla Ceviz kalmıyor dedi.

Verimlilik ve Meyve iriliği gibi özellikleri bünyesinde taşıyan Efsus46 Cevizinin hasadına dün başlandı. Uzun yıllar Ceviz yetiştiriciliği yaptıklarını belirten Ahmet Çinpolat, Efsus46 adıyla Patent alınmasıyla Cevize ilgi daha da arttı. Bu sene soğuk da vurmayınca Cevizimiz daha bir verimli oldu dedi.

Ceviz toplamada teknolojik gelişmeleri de takip eden çiftçiler Traktörlerin arkasına bağlanan bir aparatla artık Ceviz çırpma işlemini Makine ile gerçekleştirmeye başlamış.

Efsus46 Cevizinin Afşin'de hasadı başladı.

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