Pazarcık’taki Sokak ve Caddeler Sıcak Asfalta Kavuşuyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde vatandaşın yüzü gülmeye devam etti. Sarımsağı, Baklavalık Fıstığı, Üzümü, Peyniri ve birçok yöresel ürünlerini farkındalık projeleri ile öne çıkartan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan asfalt sezonunu bitirmedi.

PAZARCIK CENNETTEN BİR BAHÇEDİR

İlçesinde altyapısı tamamlanan mahalle ve caddeleri planları dâhilinde sıcak asfaltla buluşturan Pazarcık Belediyesine mahalle halkı ve esnaflar da teşekkürü unutmadı. Belediyenin tüm imkânlarını öz kaynaklar dâhilinde hemşerilerine sunan Başkan Yılmazcan, “Pazarcık bizim anavatanımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz, hemşerilerimizle iç içe yaşadığımız cennetten bir bahçedir.

Bu ilçeye hizmet etmek benim için büyük bir onurdur. Belediyemizin imkânları bellidir, biz bu imkânları zorlayarak hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Yöresel ürünlerimizin bir taraftan tescilli olmayanları tescil etmeye çalışıyoruz, diğer taraftan ilçemizin tarihi ve turizm alanlarını öne çıkartarak ilçemizin esnafına katma değer oluşturmaya çalışıyoruz.

KAPIMIZ HEMŞERİLERİMİZE SONUNA KADAR AÇIK

Mahallelerimizin yolları, mahalle için alanlar, oyun parkları, sosyal tesislerine çok önem veriyoruz. Kırsaldaki yaşam ile ilçe merkezindeki yaşam arasındaki dezavantajları minimuma indirmeye çalışıyoruz. Kapımızı hiç kapatmadık, hemşerilerimizin tüm talep ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hemşerilerimizin her sorunun giderilmesi bizi çok mutlu ediyor.” Dedi.

ALTYAPISI BİTEN CADDELERİMİZİ ASFALTLIYORUZ

Pazarcık’ta asfalt sezonunun tüm hızıyla sürdüğünü de hatırlatan Başkan Yılmazcan şöyle konuştu; “Bazı kırsal ve ilçe merkezindeki mahallelerimizde altyapı çalışmaları vardı. Altyapı oturmadan asfalt yapamıyorsunuz, çünkü yaptığınız asfaltta çökme oluyor ve bir süre sonra yenilemeniz lazım. Petrolde dışa bağımlı bir ülke olarak o asfaltın ise maliyete çok yüksek.

HİZMETTE ÖZ KAYNAKLARIMIZI KULLANIYORUZ

Altyapısı tamamlanan ve asfalt ihtiyacı olan cadde ve sokaklarımızı planladık. Ödeneklerini oluşturduk, Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek asfalt çalışmalarına başladık. Biz yaptığımız tüm çalışmaları belediyemizin öz kaynakları, Ankara’dan bulunan ödenek ve Büyükşehrimizin katkılarıyla yapıyoruz. Çalışmalara başladık ve aksamaması için de sık sık kontrol ediyorum.

YUMAKLICERİTLİ HEMŞERİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

Yumaklıcerit mahallemizde yaptığımız asfalt hemşerilerimizi mutlu ettiği gibi bizi de çok mutlu etti. Altyapı nedeniyle ulaşımda sıkıntı olan Yumaklıcerit Mahallemiz bugün çok rahat ulaşılabilir bir mahalle olmanın mutluluğunu yaşadı. O mutluluğa ortak olmak bizi çok sevindiriyor.

EVRİ YOLUNDA HIZ LİMİTLERİNE UYALIM

Belirttiğim gibi altyapı oturmadan asfalt yapamıyorsunuz, Evri Mahalle sakinlerimizi de sabırlardan dolayı kutluyorum. Evri mahallemizi de sıcak asfaltla buluşturarak hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Evri Mahallemize yaptığımız yolda da diğer yollardaki gibi hız limitlerine uymalarını istirham ediyorum. Biz hemşerilerimize ne söz verdiysek hepsini yerine getiriyoruz, hemşerilerimizle el ele ilçemizin geleceğine emin adımlarla ilerliyoruz.

ASFALT DÖKMEYE DEVAM EDİYORUZ

Cengiz Topel ve Fatih Mahallerimizi kapsayan Atatürk Caddemiz ile 10. Caddemizde de çalışmalarımız devam ediyor, asfaltlama çalışmalarında belki güzergahtaki esnafımıza, hemşerilerimize kısa sürede olsa rahatsızlık veriyoruz ama günün sonunda herkesin mutlu olacağı bir hizmet ortaya çıkıyor. O yoldan sorunsuz bir şekilde yaya ve araç trafiğinin seyri bize hizmetin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.

YUKARI PAZARCIK’TA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Ahmet Bozdağ mahallemizdeki Kızılyarma Mevkii Liseler Yolu, Stadyum Yolu, Bağdınısağır Mahallemizdeki dolmuş güzergâhı olan Yaşar Nedimoğlu Caddesini de sıcak asfaltla buluşturmanın huzurunu yaşıyoruz. Yukarı Pazarcık’ta asfalt çalışmalarımızın bir kısmını yapmıştık, kalan bölümleri de yapmaya devam edeceğiz.”

İLÇEMİZİN REFAHINI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yapılan tüm hizmetleri hemşerilerinin yaşam refahına katkı sunmak ve cazibe merkezi haline getirerek Pazarcık’ı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmeyi hedeflediğini de dile getiren Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, “Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Valimiz, İçişleri Komisyon Başkanımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile el ele vererek ilçemize hizmet ediyoruz.” diye konuştu.