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SANKO Eğitim Kurumları ‘tadımlık ders’ etkinliğinde buluştu!

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri, öğretmenleri Dicle Direkçi, Meryem Özkan ve Hakan Güven eşliğinde "Tadımlık Ders" etkinliği kapsamında SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

SANKO Eğitim Kurumları ‘tadımlık ders’ etkinliğinde buluştu!

SANKO Eğitim Kurumları ‘tadımlık ders’ etkinliğinde buluştu!

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri, öğretmenleri Dicle Direkçi, Meryem Özkan ve Hakan Güven eşliğinde "Tadımlık Ders" etkinliği kapsamında SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

19 Aralık 2023 Salı 15:54

Öğrencilerle bir araya gelen rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, üniversitelerin; öğrencileri dünyaya ve hayata hazırlayan kurumlar olduğunu belirterek, “Üniversite tercihlerinizde yeteneklerinizi ön plana çıkartacak bölümleri seçin. Bu başarınızı olumlu yönde etkileyecektir” dedi.

“Sizi en iyi değerlendirecek olan yine sizsiniz. Çünkü kendinizi tanıyorsunuz, neler yapıp yapamayacağınızı biliyorsunuz” diyen Prof. Dr. Dağlı, geleceğin üniversitelilerine şu önerilerde bulundu:

“Mutlu olacağınız kararları alırken ailenize ve rehber öğretmenlerinize söz hakkı verin. Aileniz ve özellikle yakın çevreniz size yol gösterecektir. Rehber öğretmenleriniz sizi olumlu yönde etkileyecektir. Herkesi dinleyin ama en önemlisi kendi kararınız. Hangi mesleği seçerseniz seçin iz bırakmak istiyorsanız önce mesleğinizi çok sevmeli sonra çok çalışmalı ve fedakarlık yapmayı bilmelisiniz.”

TIP EĞİTİMİNDE ÜNİVERSİTE TERCİHİ

Öğrencilere tıp eğitimi ve hekimlik mesleği ile ilgili bilgiler veren tıp fakültesi tıbbi biyoloji ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin ise hekimliğin tüm dünyada saygın meslek olduğunu söyledi.

Hekimliğin büyük özveri ve sabır gerektiren kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çetin, üniversite tercihinde mutlaka akademik kadronun, üniversitenin sunduğu olanakların, laboratuvar imkanlarının iyi araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

UYGULAMALI DERSİN ÖNEMİ

Tıp fakültesi üçüncü sınıfların “Meme Muayenesi” konulu mesleki beceri uygulaması dersinde katılan öğrenciler, uygulamalı ders görme fırsatı buldu.

Genel cerrahi ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Göktürk Maralcan, teorikte öğrenilen bilgilerin laboratuvarda uygulamalı dersler ile pekiştirilmesinin büyük önem taşıdığını ve öğrencilerin bu sayede hem kendilerine olan güveninin hem de mesleğe yönelik olumlu düşüncelerinin artırdığını ifade etti.

Tıp fakültesi acil tıp ana bilim dalı başkanı ve mesleki beceri uygulamaları koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Demet Arı da tıp fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin klinik dönemine başlamadan önce maket ve simülatörler üzerinde mesleki becerileri yeterli düzeyde deneyimlemesinin motivasyonlarını ve cesaretlerini arttırarak gelişimlerine katkı sunduğunu vurguladı.

Üniversitenin laboratuvarlarını da inceleyen öğrencilere, tıp fakültesi anatomi ana bilim dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Özdemir Sevinç, anatomi laboratuvarlarının, tıp fakültelerinin olmazsa olmazı olduğuna dikkat çekti.

SANKO Üniversitesi Genel Sekteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’ın da eşlik ettiği ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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SANKO Eğitim Kurumları ‘tadımlık Ders’ Etkinliğinde Buluştu!
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