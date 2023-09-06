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Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu: “Teknofest gençlerimize ilham oluyor”

SANKO Holding’in yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na bu yıl 19 bin 52 takım ve 55 bin 625 yarışmacı başvuru yaparken 86 takım finalde yarışma hakkı elde etti. TEKNOFEST Ankara kapsamında ise bu yıl ilk kez girişim projeleri yarıştı. Ana paydaşları arasında yer aldıkları TEKNOFEST’in gençlere ilham kaynağı olduğunu belirten SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu “Ülkemizin yarınları için gençlerimizin geliştirdiği başarılı projeleri sanayi yatırımına dönüştürmeliyiz" dedi.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu: “Teknofest gençlerimize ilham oluyor”

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu: “Teknofest gençlerimize ilham oluyor”

SANKO Holding’in yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na bu yıl 19 bin 52 takım ve 55 bin 625 yarışmacı başvuru yaparken 86 takım finalde yarışma hakkı elde etti. TEKNOFEST Ankara kapsamında ise bu yıl ilk kez girişim projeleri yarıştı. Ana paydaşları arasında yer aldıkları TEKNOFEST’in gençlere ilham kaynağı olduğunu belirten SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu “Ülkemizin yarınları için gençlerimizin geliştirdiği başarılı projeleri sanayi yatırımına dönüştürmeliyiz" dedi.

06 Eylül 2023 Çarşamba 09:07

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in ana paydaşlarından SANKO Holding, geleceğin teknolojisini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, TEKNOFEST’in gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağlayan ve başarıya teşvik eden büyük bir organizasyon olduğunu belirterek, “TEKNOFEST, geleceğimizin teminatı gençlerimize ilham oluyor. Ülkemizin geleceği için gençlerimizin ortaya koydukları başarılı projeleri sanayi yatırımına dönüştürmeliyiz” dedi.

Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'i ziyaret ederek projeleri inceleyen Konukoğlu, TEKNOFEST’in ülkenin geleceğine katkı sunacak projeler geliştiren gençler için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Konukoğlu, “İnanılmaz bir atmosfer var. İlkokul seviyesinden üniversite ve üzeri seviyesine kadar birbirinden başarılı projelere imza atılıyor. Gençlerimizin azmini, projelerini gördükçe bizler de heyecan ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin geleceğine katkı sunacak projeleri desteklemeliyiz

“TEKNOFEST, ülkemizin gelişmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek adına bir şeyler yapabileceklerini ispatlamasının tek yolu” diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziantep’te 2020 yılında düzenlenen TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasının yürütücülüğünü üstlenerek TEKNOFEST Ailesine katıldık. Büyük bir gururla dört yıldır TEKNOFEST’in ana paydaşları arasında yer alıyoruz. SANKO Holding olarak ülkemizin geleceğine katkı sunan proje ve organizasyonları desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin yarınları için gençlerimizin yenilikçi fikirlerini hep birlikte desteklemeliyiz. Dünyanın her alanda dönüşüme uğradığı bir süreçten geçiyoruz. Bu bilinçle hem ülkemiz hem de insanlık adına geleceğin teknolojisini üreten, topluma faydalı olacak projeler geliştiren gençlerimizin her zaman destekçisi olmalıyız.”

Konukoğlu, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar CEO’su Haluk Bayraktar olmak üzere tam bağımsız Türkiye yolunda ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Teknofest Ankara Ödül Töreni

TEKNOFEST Ankara ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

En çevreci projeler girişimci olma yolunda

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması; verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yarışma, endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmak amacını taşıyor.

İlgi her yıl artıyor

SANKO Holding’in yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. 2020 yılında Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasına 1.468 takım başvururken, 2021 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen TEKNOFEST yarışmasına 2 bin 462 takım başvuruda bulunmuştu. Trabzon ve Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST 2022’de ise 8 bin 778 başvuru yapılmıştı.

TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na, ‘Üniversite ve Üzeri Seviyesi’ ve ‘Lise Seviyesi’ kategorilerinde düzenlenen yurt içi ve yurt dışından toplam 19 bin 52 takım ve 55 bin 625 yarışmacı başvuru yaparken 86 takım finalde yarışma hakkı elde etti.

TEKNOFEST Ankara kapsamında ise bu yıl ilk kez girişim projeleri yarıştı. Sankonline Genel Müdürü Emre Altay ve Sankonline Startup Analisti İsmail Şen TEKNOFEST Ankara'da Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri Kategorisinde jüri üyeliği yaparak finale kalan 30 projeyi değerlendirdi. İzmir’de gerçekleştirilecek ‘Girişimcilik Yarışmasında’ Çevre, Enerji ve İklim Teknolojilerinin yanı sıra ‘Turizm Teknolojileri ve Oyun’, ‘Engelsiz Yaşam Teknolojileri’ ile ‘Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri’ projeleri yarışacak.

TEKNOFEST Girişimcilik Yarışmaları, 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde İzmir Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek.

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Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu: “Teknofest Gençlerimize Ilham Oluyor”
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