SANKO Okullarının yüzme başarısı

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası Minik Kız ve Minik Erkekler İl Birinciliğinde dört altın, dört gümüş ve dört bronz madalya kazandı.