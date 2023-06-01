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SANKO Okullarının yüzme başarısı

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası Minik Kız ve Minik Erkekler İl Birinciliğinde dört altın, dört gümüş ve dört bronz madalya kazandı.

SANKO Okullarının yüzme başarısı

SANKO Okullarının yüzme başarısı

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası Minik Kız ve Minik Erkekler İl Birinciliğinde dört altın, dört gümüş ve dört bronz madalya kazandı.

01 Haziran 2023 Perşembe 12:52

Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada; Zehra Tümer, Mira Mazıcıoğlu, İpek Sağlam, Arya Sakıcı, Nil Arslan, Zeynep Filiz Kasar, Hanzade Çayırlı'dan oluşan SANKO Okulları Kız Takımı ile Abdullah Öz, Emir Çayırlı, Ali Adil Yüksel, Ahmet Vedat Karabağlı, Yusuf Odabaş, Burak Said Baytaz, Ömer Faruk Kasapbaşı, İsmail Talha Sevici'den oluşan SANKO Okulları Erkek Takımı il ikincisi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yüzme yarışmasına katılan tüm öğrencileri ile gurur duyduğunu belirterek, öğrencilerini ve öğretmeni Meltem Kalkan’ı kutladı.

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SANKO Okullarının Yüzme Başarısı
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