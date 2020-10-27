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Serhan Erdoğan Yılmaz’dan kandil mesajı

Başkonuş yaylası İşletme Müdürü Serhan Erdoğan Yılmaz, Mevlit Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Serhan Erdoğan Yılmaz’dan kandil mesajı

Serhan Erdoğan Yılmaz’dan kandil mesajı

Başkonuş yaylası İşletme Müdürü Serhan Erdoğan Yılmaz, Mevlit Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

27 Ekim 2020 Salı 16:06
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Serhan Erdoğan Yılmaz, masajında şunları dile getirdi;

“Alemlere rahmet elçisi olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan bir Mevlit Kandiline daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte gönülden yaşıyoruz.

Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV)'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz örnek ahlâkını özümsemek, ona duyulan içten sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırladır, aziz milletimiz ve tüm İslam âlemi tarafından Mevlid Kandili önemli bir gecedir.

İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ eden sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlatmıştır.

Bugün insanlığın yaşadığı sorunları göz önüne getirdiğimizde, Peygamberimizin ortaya koyduğu ve örnek olarak yaşadığı; şefkat, merhamet, barış, hoşgörü, hak ve adalet gibi kavramların, insanlık için ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, toplumun huzurunu, barışını, birlik ve beraberliğini sağlayacak böyle eşsiz fırsatları, anlamına uygun olarak en iyi şekilde değerlendirmeli, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) şefaatine nail olmaya çalışmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; Tüm İslam âleminin mübarek Mevlid Kandil’ini içten duygularımla kutluyor, bu müstesna gecenin, tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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Serhan Erdoğan Yılmaz’dan Kandil Mesajı
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