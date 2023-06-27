Serhan Erdoğanyılmaz’dan müjde! Kuruluş Osman dizisi Başkonuş’ta çekilecek

Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (KASİAD) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Şehre Değer Katan Kişiler Ödül Töreni’nde Yılın Turizm Elçisi seçilen Serhan Erdoğanyılmaz, ödülünü aldıktan sonra Kahramanmaraşlı vatandaşları heyecanlandıran bir müjdeli haberi paylaştı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin 4. Sezon çekimlerinin doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Başkonuş Yaylası’nda yapılacağını duyuran Erdoğanyılmaz, “Bu bir adımdı, asıl hedefim Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı bir Kahramanmaraş sevdalı yaparak Sütçü İmam’ın filmini çektirmek” dedi.

Ödül töreni sonrası konuyla açıklamalarda bulunan Serhan Erdoğanyılmaz, “Turizmde sinemanın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden yıllardır sinemanın Kahramanmaraş’ın turizmine değinmesi için çok büyük mücadele verdim. Ve sonunda Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile bire bir dostluğumuzun oluşması sayesinde dizinin Başkonuş yaylasında çekilmesi için ilk adımı attık. Dizinin 4 sezonu Başkonuş’ta çekilecek. Buradaki önemli haber şu: Başkonuş Yaylası’nda sabit kalacak bir plato bırakmak, o platodan sonra sadece Mehmet Bozdağ’ın değil, dönem dizisi çekmek isteyen birçok insanın Başkonuş’a gelip film çekmeye devam edebilmesi. Ayrıca da bu bir adımdı asıl hedefim; Mehmet Bozdağ’ı bir Kahramanmaraş sevdalı yaparak Sütçü İmam’ın filmini çektirmek” ifadelerini kullandı.