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Âşık Mahzuni Şerif Unutulmaz Eserleriyle Türkoğlu’nda Anılacak

Büyükşehir Belediyesi, 2 Haziran Perşembe günü Türkoğlu Misak – ı Milli Konferans Salonu’nda Âşık Mahzuni Şerif’i Anma etkinliği düzenleyecek. Saat 20.30’da başlayacak etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Âşık Mahzuni Şerif Unutulmaz Eserleriyle Türkoğlu’nda Anılacak

Âşık Mahzuni Şerif Unutulmaz Eserleriyle Türkoğlu’nda Anılacak

Büyükşehir Belediyesi, 2 Haziran Perşembe günü Türkoğlu Misak – ı Milli Konferans Salonu’nda Âşık Mahzuni Şerif’i Anma etkinliği düzenleyecek. Saat 20.30’da başlayacak etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 11:58
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 2 Haziran Perşembe günü (yarın) Türkoğlu’nda Âşık Mahzuni Şerif’i Anma Konseri gerçekleştirilecek.

Türkoğlu Misak – ı Milli Konferans Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak etkinlikte sanatçılar Hatice Gökçeli, Alper Şakalar, Deniz Gürdal, Bilocan ve Furkan Pehlivan, Türk Halk Ozanı Âşık Mahzuni Şerif’in unutulmaz türkülerini müzikseverler için seslendirecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2 Haziran Perşembe günü Türkoğlu Misak – ı Milli Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek Âşık Mahzuni Şerif’i Anma Konserimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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Âşık Mahzuni Şerif Unutulmaz Eserleriyle Türkoğlu’nda Anılacak
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