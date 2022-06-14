Stajyer avukatlar Kahramanmaraş’ta yarıştı

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması 7 bölgede, 7 baronun ev sahipliğinde 61 baronun stajyerleri bölge birinciliğini almak için yarıştı.

Bu yarışmanın yapıldığı yerlerden birisi de Kahramanmaraş oldu.

Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye illerinde gelen 3’er kişilik stajyer avukatlardan oluşan takımların mücadele ettiği “Kurgusal Duruşma Yarışması Akdeniz Bölgesi Elemeleri” Kahramanmaraş Barosunda gerçekleştirildi.

Yarışmanın kura çekimini Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül ile Türkiye Barolar Birliği yetkilileri ve yarışmacı illerin baro başkanları gerçekleştirdi.

2 gün süren yarışma sonucunda Bölge birinciliğini Kahramanmaraş Barosu, ikinciliği Hatay Barosu, üçüncülüğü ise Isparta Barosu kazandı.

Elemelerde bölge birincisi olan takımlar Türkiye derecesi için 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek finalde yarışacak.

Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül yarışmayla ilgili; “Yarışmada Baromuzu Takım olarak temsil eden Stajyer Avukatlarımız; Ayşe Nur Çoban, Mehmet Sait Yıldız, Musab Mustafa Hasırcı ve Uğur Çobanoğlu’nu tebrik ediyoruz. Takım Çalıştırıcılarımız Av. Mehmet Zahit Akküncü, Av. Sultan Gündeş ve Av. Burhan Gürbüz’e, Staj Komisyonu Başkanımız Av. Sefa Nacar’a ve Staj Komisyonumuza, Baro Personellerimiz ile emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Organizasyon için Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Eğitim Merkezi Başkanı Av. Sibel Suiçmez’in şahsında, Eğitim Merkezi Yetkililerine, çalışanlarına ve emeği geçenlere ayrıca teşekkür ederiz.

“Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasına” katılan, dereceye giren tüm Barolarımızı kutluyor, final yarışmasına katılacak Barolarımıza başarılar diliyoruz.” Diye konuştu.