Stratejist Abdullah Çiftçi, Kahramanmaraş’ta öğrencilerle buluştu!

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından KSÜ Yeniler Öğrenci Topluluğu Danışmanı, TÜGVA Kahramanmaraş Şube Başkanı, KSÜ Göksun Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Furkan Seyithanoğlu, selamlama konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında bu ve benzeri faaliyetleri yarının Türkiye’sinde söz sahibi olacak gençlerin kendilerini iyi yetiştirmeleri için gerçekleştirdiklerini ifade eden Seyithanoğlu, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Selamlama konuşmasının ardından Stratejist Abdullah Çiftçi, “21. Yüzyıl Dijital Dünyası ve 4. Sanayi Devrimi” konulu konuşmasını gerçekleştirerek konu ile ilgili katılımcıları ve KSÜ öğrencilerini bilgilendirdi. Çiftçi ayrıca konuşmasının sonunda izleyicilerden gelen soruları da cevaplandırdı.

Program Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan’ın Çiftçi’ye teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.