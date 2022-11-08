Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu’ndan Osmanbey’de Asfalt Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Osmanbey’de Asfalt Çalışması
Kahramanmaraş’ta akredite laboratuvarlar 12 yıldır hizmet veriyor
Kahramanmaraş’ta akredite laboratuvarlar 12 yıldır...
SANKO Rektörü Dağlı’dan 10 Kasım mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan 10 Kasım...
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci’den 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü...
ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı
ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 10...

Stratejist Abdullah Çiftçi, Kahramanmaraş’ta öğrencilerle buluştu!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yeniler Öğrenci Topluluğu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde düzenlenen “21. Yüzyıl Dijital Dünyası ve 4. Sanayi Devrimi” konferansında Stratejist Abdullah Çiftçi, KSÜ öğrencileri ile bir araya geldi.

Stratejist Abdullah Çiftçi, Kahramanmaraş’ta öğrencilerle buluştu!

Stratejist Abdullah Çiftçi, Kahramanmaraş’ta öğrencilerle buluştu!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yeniler Öğrenci Topluluğu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde düzenlenen “21. Yüzyıl Dijital Dünyası ve 4. Sanayi Devrimi” konferansında Stratejist Abdullah Çiftçi, KSÜ öğrencileri ile bir araya geldi.

08 Kasım 2022 Salı 17:19

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından KSÜ Yeniler Öğrenci Topluluğu Danışmanı, TÜGVA Kahramanmaraş Şube Başkanı, KSÜ Göksun Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Furkan Seyithanoğlu, selamlama konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında bu ve benzeri faaliyetleri yarının Türkiye’sinde söz sahibi olacak gençlerin kendilerini iyi yetiştirmeleri için gerçekleştirdiklerini ifade eden Seyithanoğlu, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Selamlama konuşmasının ardından Stratejist Abdullah Çiftçi, “21. Yüzyıl Dijital Dünyası ve 4. Sanayi Devrimi” konulu konuşmasını gerçekleştirerek konu ile ilgili katılımcıları ve KSÜ öğrencilerini bilgilendirdi. Çiftçi ayrıca konuşmasının sonunda izleyicilerden gelen soruları da cevaplandırdı.

Program Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan’ın Çiftçi’ye teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Stratejist Abdullah ÇiftçiKahramanmaraş’ta öğrencilerle Buluştu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürbüz, ‘Kentin geleceğine birlikte yön veriyoruz’
Başkan Gürbüz, ‘Kentin geleceğine birlikte yön veriyoruz’
Tüfad’dan Gelişim Semineri
Tüfad’dan Gelişim Semineri
Başkan Güngör, ‘Türkoğlu’nun standardını artırmaya devam edeceğiz’
Başkan Güngör, ‘Türkoğlu’nun standardını artırmaya devam edeceğiz’
Sefer Aycan, Ksü’de Sağlık Sektörünü Anlattı
Sefer Aycan, Ksü’de Sağlık Sektörünü Anlattı
Türkoğlu'nda sanayi sitesinin temeli atıldı
Türkoğlu'nda sanayi sitesinin temeli atıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber