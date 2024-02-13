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Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımına ilişkin ilan yayınladı. İlan kapsamında Kahramanmaraş’ta da 13 işçi alımı yapılacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımına ilişkin ilan yayınladı. İlan kapsamında Kahramanmaraş’ta da 13 işçi alımı yapılacağı belirtildi.

13 Şubat 2024 Salı 11:32

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ilana ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun."

Bakanlığın yayınladığı ilanın tam metni şöyle: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 Tarım İşçisi alımı yapılacaktır. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 13/02/2024-19/02/2024 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27/02/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığımız internet sitesinden duyurulacaktır.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlığımız internet sitesi üzerinden ilan edilecektir."

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Tarım Ve Orman Bakanlığına 1500 Tarım Işçisi Alınacak
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