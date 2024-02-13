KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KMTSO’da İş dünyasıyla buluştu

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere kente gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli programların ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na gelerek, iş dünyasıyla toplantıda buluştu. KMTSO Fuaye Alanı’nda gerçekleşen toplantıya; KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Yönetim ve Meclis Üyeleri, kent protokolü ile iş insanları katıldı. Toplantı, Kahramanmaraş ile KKTC arasındaki dostane ilişkilerin ve ticari iş birliğinin güçlenmesine yönelik önemli bir adım oldu.

TATAR: KAHRAMANMARAŞ POTANSİYELİ YÜKSEK BİR ŞEHİR

Toplantıda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Kahramanmaraş elbette özellikleri ile tanınan bir şehrimiz. Burada hem sanayi, hem tekstil, hem tarım, hem su ürünleri çeşitli alanlarda burada potansiyel var. Bu potansiyelin değerlendirilmesinde iş adamlarına, esnafa büyük bir iş düşmektedir” dedi. Tatar, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Şu anda öyle bir çağda yaşıyoruz ki global dediğimiz küresel ısınma ve bunun getirdiği sıkıntılar, savaşlar, salgın dönemi ve enerji maliyetindeki artışlarla birlikte depremin de etkileriyle ticarette, sanayide ve üretimde var olmak çok önemli. Depremden sonra ilerleme sağlayan Kahramanmaraş'ta, Ticaret ve Sanayi Odasında bu kadim şehrin tüm insanlarını, sanayicilerini, ticaret insanlarını, üreticilerini, hayvancılarını, çiftçilerini ve esnafını tebrik ediyorum.

“ÖNEMLİ OLAN GÖNÜL BİRLİĞİDİR”

Geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la katıldığım Konya'daki başka bir toplantıda milli savunma sanayisindeki gelişmeleri Türkiye Cumhuriyeti genelinde farklı yerlerde ekosistemin oluşturulmakta olduğunu, bu ekosistemde birbirine hizmet verecek çok farklı üretim merkezlerinin geliştirmekte olduğunu orada izledik, gözlemledik. Bu da beni çok memnun etti. Önümüzdeki süreçte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli savunma sanayisine yönelik birtakım yatırımlar yapılabilir çünkü orada da bir potansiyel var. Tersanelerden tutun limanlarımıza, askeri anlamda orada mavi vatanda yapılacak olan her türlü çalışmalara kadar. Tabii Geçitkale Havalimanı, Ercan Havalimanı ve havada ulusal güvenliğin karşılanmasında elbette orada da yapılacak ciddi çalışmalar var. Dolayısıyla ben hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Önemli olan gönül birliğidir. Yürek millidir.

BULUNTU: SAVUNMA SANAYİ YATIRIMI ŞEHRİMİZİN TAMAMINA YARAR SAĞLAYACAK

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise Kahramanmaraş ekonomisiyle ilgili sunum yaparak, şehrin üretim potansiyelini vurguladı.Savunma sanayi yatırımından da bahseden Başkan Buluntu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi Kahramanmaraş, Ankara’dan sonra 2. büyük savunma sanayi kenti olacak. Nasıl ki istiklal madalyası bu şehrin tamamına verildiyse, savunma sanayi yatırımı da şehrin tamamının yararına olacak” şeklinde konuştu.

Buluntu, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Kahramanmaraş depreminmerkez üssü ve çok büyük bir. Kahramanmaraş acıyı ve sevgiyi içinde yaşayan çok gururlu bir şehir. Bir yıl boyunca yaptığımız tüm çalışmalarıyakinen takip ediyoruz. Kahramanmaraş’ın ileri gelen en büyük özelliği sanayi kenti olmasıdır. Biliyorsunuz ki deprem de birçok illerimiz etkilendi. Depremden sonra yapılan değerlendirmelerde depremin Türkiye ekonomisine zararı çok büyük ve Türkiye ekonomisinin yaklaşık %10’unu etkilemesinin yanı sıra 4 milyona yakın insan etkilenmiş durumda. Tabi Kahramanmaraş, deprem de etkilenen şehirlerin başında geldiği için Hatay’dan sonra 2. büyük yıkımın yaşandığı şehir. Sanayi tesislerine gelince, Kahramanmaraş’ın 6 tane OSB’si var ve bu sanayi tesislerimizin de en büyüğü Erkenez OSB ve bunun içerisinde de birçok işletmelerimiz ve firmalarımız ciddi hasar aldı.”