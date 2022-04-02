Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık...
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini Yaşıyoruz
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini...
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya geldi
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya...
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Tiyatroseverlerden ‘Kibarlık Budalası’na Tam Not
Tiyatroseverlerden ‘Kibarlık Budalası’na Tam Not

Tencere ve tavalar otizmli çocukların ellerinde renklendi

Kahramanmaraş'ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla metal mutfak eşyası üretim fabrikasına götürülen otizmli çocuklar tencere ve tavaları renklendirdi.

Tencere ve tavalar otizmli çocukların ellerinde renklendi

Tencere ve tavalar otizmli çocukların ellerinde renklendi

Kahramanmaraş'ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla metal mutfak eşyası üretim fabrikasına götürülen otizmli çocuklar tencere ve tavaları renklendirdi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 18:07
banner459

Kentte metal mutfak eşyası üreten bir fabrika tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli bireylerin mutluluğuna ortak olunması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören otizmli çocuklar, temin edilen araçla Kırteks Akdeniz Metal Fabrikası'nın üretim tesislerine getirildi.

Burada fabrikanın şovrumundaki ürünleri inceleyen otizmli çocuklar daha sonra kendileri için oluşturulan platformda verilen tencereleri elleriyle boyadı.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Kırteks Akdeniz Metal Yetkilisi Adem Kar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, çocuklar için bir etkinlik yapıp, onların özel olduğunu hissettirmek istediklerini belirtti.

Aileleri ve öğretmenleriyle gelen çocukların mutluluğunu görmenin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kar, çocukların boyadığı tencerelerin iş adamları tarafından satın alınacağı ve gelirinin de özel çocuklara bağışlanacağını ifade etti.

Program sonunda otizmli çocuklar tarafından boyanarak iş adamlarına satılan tencerelerin geliri Otizim Derneğine bağışlandı.

Anahtar Kelimeler:
Tencere Ve Tavalar Otizmli çocukların Ellerinde Renklendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Prestij Cadde’ Çalışmaları Başladı
‘Prestij Cadde’ Çalışmaları Başladı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Kahramanmaraş'ta altınları sahibine teslim eden simitçi ödüllendirildi
Kahramanmaraş'ta altınları sahibine teslim eden simitçi ödüllendirildi
Kahramanmaraş’ta yol uyarısı!
Kahramanmaraş’ta yol uyarısı!
İşte Kahramanmaraş’taki cami sayısı!
İşte Kahramanmaraş’taki cami sayısı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber