TOKİ Kahramanmaraş sosyal konut kura çekim tarihi belli oldu

Kahramanmaraş TOKİ 2023 kura çekimi ne zaman?

Kahramanmaraş kura çekilişi 7-8 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Ayrıca TOKİ kura çekimi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinesinde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un da katılımlarıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Projede 2+1, 3+1 konutlar olacak. Vatandaşlara en uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri sunulacak. İlk Kez Ev Sahibi Olacaklar Daha önce ev sahibi olmayanlar çok uygun fiyatlara ev sahibi olacak. 81 İlde Ev Sahibi Olma İmkanı Türkiye' nin her yerinde 2+1 ve 3+1 sosyal konut imkanı sağlanacak. 350.000 Sosyal Konut: 250.000 sosyal konut, hazine arazilerinde 100.000 altyapılı konut arsası ve 10.000 sanayi sitesi yapılacak.

Konut sayısı, paranın yatırılacağı banka ve dönemi şöyle; Kahramanmaraş Afşin 500 Halk Bankası 14.09.2022-31.10.2022, Kahramanmaraş Çağlayancerit 121 Ziraat Bankası 14.09.2022-31.10.2022, Kahramanmaraş Elbistan 750 Halk Bankası 14.09.2022 31.10.2022, Kahramanmaraş Göksun 200 Halk Bankası 14.09.2022 31.10.2022, Kahramanmaraş Merkez 1070 Halk Bankası 14.09.2022-31.10.2022, Kahramanmaraş Pazarcık 2. Etap 210 Halk Bankası 14.09.2022-31.10.2022, Kahramanmaraş Türkoğlu 250 Halk Bankası 14.09.2022-31.10.2022. Toplam konut sayısı 3101.