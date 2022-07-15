Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Gürbüz, ‘15 Temmuz bir destandır’
Başkan Gürbüz, ‘15 Temmuz bir...
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
Son Dakika
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami...
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi...
Başkan Mahçiçek; Türkiye aşkıyla, darbecilere ve hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz
Başkan Mahçiçek; Türkiye aşkıyla, darbecilere...
Başkan Okay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Okay'dan 15 Temmuz Demokrasi...

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimini anıyoruz

O kader gecesi, Türk halkının da geleceğinin sorumluluğunu üstlendiği gündür. Tankları çıplak elleriyle durduran şanlı bir ulusun destansı hikayesini anlatmak için bu hafta pek çok etkinlik gerçekleşecek.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimini anıyoruz

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimini anıyoruz

O kader gecesi, Türk halkının da geleceğinin sorumluluğunu üstlendiği gündür. Tankları çıplak elleriyle durduran şanlı bir ulusun destansı hikayesini anlatmak için bu hafta pek çok etkinlik gerçekleşecek.

15 Temmuz 2022 Cuma 08:49
banner459

15 Temmuz 2016 gecesi ve sonrasından bahsetmek, sosyalleşmemizin ve ortak hafızamızın vazgeçilmez bir parçası olmalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi kaosa ve işgale sürüklemeye çalışan darbecilere karşı meydanları yağmalama çağrısına cevap verenlerin olduğunu asla unutmamalıyız.

15 Temmuz destanını ve demokrasi tarihimizdeki müstesna yerini gururla anmaktan çekinmemeliyiz. Güzel ülkemizin Suriye'ye dönüşmesine engel olan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Yenikapı ruhunda "demokrasi nöbeti" ihtiyatını "toplum sözleşmesi" anlayışıyla harmanlayalım.

Unutulmaz kahramanlarımızı bir gelenek olarak, ancak kalıcı bir tutkuyla kutlayalım. Devletimizle birlikte milletimizin ve demokrasi savunmamızın sembolü olarak hatırlayalım.

Dış güçlere hizmet eden Gülenci Terör Grubu'nun (FETÖ) amacı, Türkiye'yi yolunda durdurmaktı. Türkiye'nin uluslararası konumunu yükseltme girişiminin birçok ülkeyi rahatsız ettiği bir sır değil. Bu partiler 2013'ten itibaren yurtiçinde ve yurtdışında türbülansı körüklemeye çalıştı.

Zor bir gündem

Türkiye bu girişimleri engellemekle kalmamış, Suriye, Irak, Libya ve Doğu Akdeniz'de de önemli adımlar atmıştır. DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı aktif olarak savaştı ve proaktif bir dış politika ile uluslararası rolünü pekiştirdi.

Son beş yılı değerlendirdiğimizde, Türkiye'nin FETÖ ve darbecilerle mücadelede çok şey başardığını, ancak henüz işimizin bitmedi.

FETÖ elebaşısının Pensilvanya'da rahatça yaşamaya devam etmesi, örgütünün yabancı istihbarat servisleri için yararlı bir araç olmaya devam ettiğini gösteriyor.

15 Temmuz'da demokrasiyi destekleyemeyen Batılı hükümetlerin FETÖ'cüleri barındırmaya devam etmesi, önlerinde daha uzun bir yol olduğunun sinyallerini veriyor.

FETÖ'nün planları

Bugün bu örgüt, 2023 seçimlerinden sonra “paralel bir devlet” yaratmak için yeni fırsatlar bulmayı umuyor.

Erdoğan'ın güneydoğudaki Diyarbakır halkına yaptığı son konuşma, Türkiye'nin hala “büyük zorluklarla” karşılaşabileceğini gösteriyor.

Diğer bir deyişle, Türkiye yeni uluslararası konumunu geri dönüşü olmayan noktanın ötesine henüz sağlamlaştırmış değil.

Bu hedefe ulaşmak için Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda Yenikapı ruhuna göre yönetilmesi gerekiyor...

Vatandaşlık duygusunu geliştirmeliyiz ki darbecilerden hesap sorulsun ve milletimizin geleceğinde hiçbir şekilde, biçimde ve biçimde darbelere yer kalmasın.

Lütfen uyarılarımı Türkiye'nin bekası ile ilgili korkuları körüklemekle karıştırmayın.

Demokrasiler, geçmiş hatalardan ders alırlarsa bu tür endişeleri giderebilir.

Ne yazık ki ana muhalefet partisi darbecilere karşı mücadeleyi bir mazeret olarak niteleyerek Yenikapı ruhuna ihanet etmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin 15 Temmuz Darbe Girişimini Anıyoruz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürbüz, ‘15 Temmuz bir destandır’
Başkan Gürbüz, ‘15 Temmuz bir destandır’
Kahramanmaraş’ta bu yol 2 gün kapalı olacak!
Kahramanmaraş’ta bu yol 2 gün kapalı olacak!
Andırın Millet Konağı’nda Mevlana İdris’in Adı Yaşatılacak
Andırın Millet Konağı’nda Mevlana İdris’in Adı Yaşatılacak
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber