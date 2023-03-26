Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun İftar Sofrasına Misafir Olmaya Devam Ediyor!

Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun, Ramazan Ayının üçüncü iftarında da Kılılı Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında vatandaşlarımız ile bir araya gelerek, sofralarına misafir oldu.