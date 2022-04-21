Türkoğlu’nda İçme Suyu Hattı çalışmaları başladı

KASKİ Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizle birlikte hızla büyüyen ve gelişen kentimizi, geleceğe hazırlamak amacıyla kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Bu bağlamda Beyoğlu mahallemizde yaşanan su problemini çözüme kavuşturmak amacıyla içme suyu hattı çalışmalarına başladık. Proje kapsamında Beyoğlu mahallesine toplamda 144.000 metre içme suyu hattı yapımını gerçekleştiriyoruz. KASKİ Genel Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz projede yapılacak olan içme suyu hattı ile birlikte 2 adet 200 ton, 1 adet 700 ton kapasiteli olmak üzere 3 adet içme suyu deposu yapımını da tamamlayacağız.

Ayrıca proje kapsamında bölgeye SCADA ve otomasyon sistemi yapılacak olup bu sayede içme suyu depolarımızdan anlık görüntü alınabilecek, arızalar ve su seviyeleri rahatlıkla izlenebilecek böylelikle anormal bir durumda hemen müdahale edilebilecektir.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Beyoğlu mahallemize daha modern ve daha kaliteli altyapı inşa ederek bölge halkımızı kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturacağız.​