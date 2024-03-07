Türkoğlu’nda Mehmet Karaca’ya destekler çığ gibi büyüyor!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın, Türkoğlu Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) ziyareti on binlerce kişinin katılımıyla mitinge dönüştü. Günün erken saatlerinde alana gelen vatandaşlar hep bir ağızdan “Başkan Karaca” sloganlarıyla ilçeyi adeta inlettiler.

Gördüğü müthiş kalabalık karşısında heyecanını gizleyemeyen Erbakan; “Görüyorum ki Türkoğlu kararını vermiş. Sizlerin desteğiyle Mehmet Başkanımız Türkoğlu’nda yeni dönemi başlatacak.İnşallah 31 Mart’ta Yeniden Refah Partisi sandıkları patlatacak. Çok büyük bir başarı elde edecek ve 1 Nisan itibariyle Ahlaklı Belediyecilik dönemini başlatacak” dedi.

Mehmet Karaca isminin, Yeniden Refah Partisi’nden Türkoğlu Belediye Başkan adayı olarak açıklanması ile birlikte seçimi kazanacağı düşüncesi kamuoyunda hakim olmuştu. Genel Başkan Erbakan’ın ziyaretinin mitinge dönüşmesi ise Karaca’nın belediye başkanlığına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.

TÜRKOĞLU AHLAKLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE HİZMETE KAVUŞACAK

Erbakan’ın ziyaretinin ardından açıklama yapan Karaca, tüm hemşehrilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek; “Öncelikle ziyaretimize gelerek seçim çalışmalarımıza katkı sağlayan Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan’a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca günün erken saatlerinde alanı dolduran, destekleriyle şahsımız ve ekibimizi onurlandıran tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

Türkoğlu bize inanıyor, biz de hemşehrilerimize inanıyoruz. Hep birlikte ilçemizde değişimi getirip, Ahlaklı Belediyecilik anlayışı ile Türkoğlu’na hak ettiği hizmeti getireceğiz. Depremin yaralarını hızla saracağız” dedi.