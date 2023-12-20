Türkşeker, 214 sözleşmeli personel alacak!

Sözleşmeli personel alımına ilişkin aranacak şartlar 20 Aralık 2023 tarihinde KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu ÖSYM Başkanlığının https://www.osym.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı. Başvurular da yine ÖSYM Başkanlığının internet sitesi üzerinden 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

KPSS-2023/2 Merkezi Yerleştirme 214 Sözleşme Personel Dağılımı

Tarım Teknikeri

67

Memur (Önlisans)

61

Memur(Lise)

33

Memur (Lisans)

15

Bilgisayar Mühendisi

7

Kimya Mühendisi

6

Bilgisayar Teknikeri

5

Makine Mühendisi

4

Kimya Teknisyeni

4

Avukat

3

Elektrik Mühendisi

2

İnşaat Mühendisi

2

Ziraat Mühendisi

2

Endüstriyel Tasarım Mühendisi

2

Çevre Mühendisi

1

Toplam

214

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesinde istihdam edilecek memur alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, “2023 yılında Türkşeker A.Ş.'ye 1000 geçici işçi, 115 daimi işçi alımını duyurmuştuk. Şimdi ise 214 yeni personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu alımla birlikte Türkşeker A.Ş. merkez ve taşra teşkilatını daha da güçlendirmiş olacağız. Hayırlı olsun, üretimimize güç katsın." ifadelerine yer verdi.