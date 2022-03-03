Ufka yolculuk 10 okul müdürlerine tanıtıldı!

Kahramanmaraş’ta Merdan Ahlâk Kültür ve Çevre Derneği tarafından organizesi üstlenilen, Türkiye genelinde SERVER YAŞAM VAKFI tarafından düzenlenen “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması” Dulkadiroğlu Tanıtım Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı Çınaraltı Tesislerinde yapıldı.

Ufka Yolculuk Yarışması Dulkadiroğlu Tanıtım Toplantısına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Doğu Akdeniz Bölge Danışmanı Hüseyin Yılmaz, İl Sorumlusu Ersoy Kaba, Merdân Ahlâk Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Pak ve Dulkadiroğlu İlçesinde görev yapan okul idarecileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Dernek Başkanı Mehmet Pak; Ufka Yolculuk Yarışmalarının yanı sıra, 8 milyar insanlık âlemini kapsayacak şekilde; Eleştirel düşünme, Helal ve Sağlıklı Yaşam, Kur’an-ın Anlamıyla Buluşmak, Sivil Savunma, İzcilik ve Gençlik çalışmaları, “Haydi Çocuklar Camiye” etkinliği gibi çeşitli alanlarda yürüttükleri çalışmalarından bahsettiği konuşmasında, Dernek faaliyetlerine katkıları ve destekleri dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve programa yoğun bir katılım sağlayan okul idarecilerine teşekkür etti.

ÇİFT KANATLI ÖĞRENCİLER

Programda selamlama konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman; yarışma konusunun öneminden bahsederek; bizim Milli Eğitim olarak hali hazırda yaptığımız ve yapmamız gereken bir çalışmayı STK larımız gönüllü olarak yapıyorlar. Biz bundan mutluluk duyuyoruz, Kamu ve STK işbirliğini önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgemizde de belirtildiği gibi öğretimin yanında eğitime de ağırlık vererek öğrencilerimizi çift kanatlı olarak yetiştirelim. Öğrencilerin yarışmaya girmeleri olayın bir boyutu, fakat yarışma için hazırlanan ve bizlere sunulan bu kitapları içerisindeki değerleri kazanmaları için öğrencilerimize mutlaka okutmaya gayret edelim.

Sağlıklı Düşünmek konulu Ufka Yolculuk yarışmasını öğrencilere anlatalım, kitapların okunmasını teşvik edelim, öğrencilerimiz bir yandan Sağlıklı Düşünme becerilerini geliştirirken diğer yandan da yarışmada dereceye girerek, hatta Türkiye birincisi olarak büyük ödülün sahibi olsunlar diyerek; Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarını düzenleyen STK lara teşekkür etti.

KAMU STK BİRLİKTELİĞİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş; Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde faaliyet gösteren STK larımızla yakın ilişki ve işbirliği içerisindeyiz, imkanlarımız dahilinde özellikle genç kuşakların eğitimlerinin desteklendiği bu tür organizasyonların yanında yer alıyoruz. Kahramanmaraş gibi münevverlerin, mütehassısların, şair ve yazarların yetiştiği kadim kentte Sağlıklı Düşünmek konulu yarışmaya katılımın yüksek olacağını, İl Milli Eğitim Müdürümüzün de dile getirdiği gibi Türkiye birincisi çıkmasını temenni ederek, organizasyon ekibine ve okul müdürlerine teşekkür etti.

8 MİLYAR İNSANLIK ÂLEMİNE ÖRNEK

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Doğu Akdeniz Bölge Danışmanı Eğitimci Hüseyin Yılmaz; Güzel bir geleceğin iyi niyetli, insaf sahibi, güzel ahlaklı, temiz kalpli ve doğru düşünen gençler yetiştirmekle mümkün olacağına inanıyoruz.

Dokuz yıldan bu yana düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının bu yıl 10 uncusunu organize etmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek bu yılki yarışma içeriği hakkında bilgiler verdi.

9 yılda 81 il, 922 İlçe, 3.762.969 Katılımcı ve 100.000+ Gönüllüye ulaşan organizasyonumuzda Kahramanmaraş’tan yaklaşık 50 bin gencimizi Ufka Yolculuk ile buluşturduk. Bu yıl yarışmamıza 7 den 70 e büyük küçük her yaş grubu, yani yetişkin bireyler de katılabilecekler.

Server Yaşam Vakfı tarafından Türkiye genelinde yapılmakta olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları bu sene “Sağlıklı Düşünmek” teması ile 10 uncu kez sizlerle.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları ile katılımcıların, her bireyin bilmesi gereken temel bilgileri öğrenmesine sınav atmosferini yaşayarak uzun soluklu bir eğitim maratonundan geçmesine yardımcı oluyoruz.” dedi.

NEDEN SAĞLIKLI DÜŞÜNMEK?

Yılmaz konuşmasının devamında; “Sokaklarda boy boy duran tabelalar, reklam panoları, haberler, sosyal medya paylaşımları, filmler, tek tuşla herşeye pencere açan cihazlar; duyularımızı basamak yapıp zihnimize bir çok mesaj aktarıyorlar.

Varsayımlar, asılsız inançlar, hakiki bilgi görüntüsüne bürünüp sorgusuz sualsiz düşünce dünyamıza sızıyorlar. Evimize niyetini bilmediğimiz kimseyi almayacağımız gibi her bilginin de süzgeçten geçmeden düşünce dünyamıza girmesine izin vermemek gerekiyor.

İyi-kötü, doğru-yanlış her türlü bilginin yağmur gibi yağdığı ve kolaylıkla yayıldığı bir zamanın içinde bilginin özellikle de tasarlanmış bilginin, artış hızını ve topluma etkilerini gören Ufka Yolculuk Ekibi bu yıl “sağlıklı düşünmek” konusuna dikkat çekmeye karar verdi.

Ufka yolculuk doğru kaynakları ve doğru bilgiyi seçebilme becerisini artırmak, bakış açılarını genişletmek, dünyada olanları doğru kavramak için, doğru anahtarlarla yeni kapılar açmak isteyen 7’den 70’e herkesi bu yıl “Sağlıklı Düşünmek” konusunda yarışmaya bekliyor.” dedi.



KAYBEDENİ OLMAYAN YARIŞMA

Kaybedeni olmayan yarışma sloganı ile yola çıkan Ufka Yolculuk Yarışmasında Yarışmaya özel hazırlanan birbirinden eşsiz kitapları okuyarak elde ettiğimiz kazanımların yanı sıra; Türkiye ve Kahramanmaraş’ ta dereceye girecek olan yarışmacılara toplamda 1 Milyon TL yi bulan para ödülü de veriliyor.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiler www.ufkayolculuk.com web sitesinde ve Ufka Yolculuk sosyal medya hesaplarında yer alıyor.