Ülkü Ocakları Kahramanmaraş’ta yardım kolisi dağıttı!

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, başlatılan kampanya ile alakalı olarak şu ifadelere yer verdi;

“6 Şubat günü yaşamış olduğumuz ve asrın felaketi olarak adlandırılan büyük afette en büyük zararı gören illerin başında bulunuyoruz. Bizlerde Ülkü Ocakları olarak depremin ilk saatlerinden itibaren zarar gören tüm vatandaşlarımızın eksiklerini gidermeye çalıştık ve halende devam ediyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında Ülkü Ocakları olarak vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için ” Yalnız Değilsin Kahramanmaraş” adı altında bir program düzenledik. Kıymetli hemşerilerimizin zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Gecenin soğuğunda Medine sokaklarında yüzünü kapatıp "Allah bilse yeter!" diyerek fakirlere erzak taşımaktan sırtı nasır bağlamış peygamber torunu Zeynel Abidin misali diyerek Canla Başla hizmet vermeye devam ediyoruz edeceğiz.” dedi.