Ülkü Ocakları’ndan birlik beraberlik iftarı!

Geleneksel hale getirilen iftar programının bu yıl dördüncü kez düzenledi.

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, MHP ve Ülkü Ocakları teşkilat mensupları katıldı.

Ezan okunup, eller açılıp dualar edildi ardından iftar sofrasında buluşanlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Programın ilk konuşmasını MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz yaptı. Davetlileri selamlayan Demiröz konuşmasını kısa tutarak sözü ev sahibi Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar’a bıraktı.

Ülkü Ocakları faaliyetleri hakkında bilgiler veren Nar gençlere iyi bir eğitim ve iyi bir vatansever olmayı öğrettiklerini anlattı.

Nar; “Göreve geldiğimiz günden bugüne birlik ve beraberlik içinde olmayı şiar edindik. Başbuğumuzun deyimiyle tanrı dağı kadar Türk Hira dağı kadar Müslümanız. Türk İslam davasını hem yaşayıp hemde gençlerimize yaşatmayı kendimize bir görev edindik. 15 Temmuz 2016 gecesi dünyanın bir çok pilotlarına eğitim veren Türk savaş pilotları maalesef alanında iyi olmakla iyi bir vatan sever olunmadığını bize çok acı bir tecrübe ile gösterdiler. Başbuğumuzdan aldığımız emaneti en üste taşımak için gayret edeceğiz.” Diye konuştu.