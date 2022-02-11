Ünal ateş, ‘Bir onurdur 12 Şubat’

Başkan Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tarihte eşi benzeri olmayan bir mücadeledir. İşgalci emperyalist ülkelerin yediği en ağır tokattır. Bir ulusun kendi küllerinden doğduğu yeni bir tarihin yazıldığı dönüm noktasıdır 12şubat. Sütçü İmam’dan Vezir Hoca’ya, Rıdvan Hoca'dan Muallim Hayrullah’a, Arslan Bey'den Abdal Halil Ağa’ya onlarca kahramanın bir öyküsü bir tarih dersi niteliğindedir.

Göğüs göğse bir mücadelenin her anı apayrı bir kahramanlıktır. Maraş bizlere mezar olmadan düşmana gülîzar olmaz düsturu ile başlatılan bu mücadele tarihimizin haklı övünç sayfalarından birisidir. Bugün hala ‘Keşke yunan galip gelseydi’ diyen hainler ve onun düşüncesini benimseyen kıran artıkları, Maraş'ta başlayan ve tüm Anadolu'da büyük bir mücadele sonucu kazanılan Kurtuluş Savaşı mücadelesinin üzerinden 102 yıl geçmiş olsa da hazmedememişlerdir.

Bu topraklarda gözü olanlar akıllarını başlarına alıp bir kez daha 102 yıl önce kazanılan bu mücadeleye tekrar bir baksınlar. Baksınlar ki bunun olamayacağını bir kez daha görsünler. Haklı gururumuz 12 Şubat'ın 102’nci yılı tüm hemşehrilerimize kutlu olsun.”