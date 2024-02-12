Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”

Ateş mesajında şunları belirtti;”Destanlar yazan bir tarihin kadim topraklarında Asrın Felaketinin ikinci yılına geçtiğimiz bu acı günlerde yüreğimizi sızlatan bir ruh halindeyiz. Tarih boyunca şölenlerle, şenliklerle kutladığımız Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak. Kahramanların şehri Kahramanmaraş’ta gurur ve hüzün hep koyun koyuna yatacak. Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde ebediyete irtihal tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor, görevi başında aziz vatanın müdafaası için görev yapan tüm güvenlik kuvvetlerimize sıhhat ve başarı diliyoruz.