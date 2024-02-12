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Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kuruluşu’nun 104. Yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”

Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kuruluşu’nun 104. Yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

12 Şubat 2024 Pazartesi 12:20

Ateş mesajında şunları belirtti;”Destanlar yazan bir tarihin kadim topraklarında Asrın Felaketinin ikinci yılına geçtiğimiz bu acı günlerde yüreğimizi sızlatan bir ruh halindeyiz. Tarih boyunca şölenlerle, şenliklerle kutladığımız Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak. Kahramanların şehri Kahramanmaraş’ta gurur ve hüzün hep koyun koyuna yatacak. Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde ebediyete irtihal tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor, görevi başında aziz vatanın müdafaası için görev yapan tüm güvenlik kuvvetlerimize sıhhat ve başarı diliyoruz.

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Ünal Ateş; “Şubat Ayı Artık Bize Hem Acıyı Hem De Gururu Yaşatacak”
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