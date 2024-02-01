Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!

Üreten kadın mutlu çocuk atölyesi projesi açılış yapıldı!

Kahramanmarş Dulkadiroğlu İlçsinde,T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2023 Prodes Başvurusu olan Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü ve Bir Tebessüme Değer Derneği işbirliği ile geliştirilen Üreten Kadın Mutlu Çocuk Atölyesi Projesi açılış programı gerçekleştirildi.

Üreten kadın mutlu çocuk atölyesi projesi açılış yapıldı!

Üreten kadın mutlu çocuk atölyesi projesi açılış yapıldı!

Kahramanmarş Dulkadiroğlu İlçsinde,T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2023 Prodes Başvurusu olan Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü ve Bir Tebessüme Değer Derneği işbirliği ile geliştirilen Üreten Kadın Mutlu Çocuk Atölyesi Projesi açılış programı gerçekleştirildi.

01 Şubat 2024 Perşembe 20:19

Proje ile Konteyner kentlerde yaşayan 15 yetişkin kadına Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Moda Tasarım Atölyesi’nde kurs verilmesi ve atölyede üretilen kıyafetlerin 23 farklı ilkokuldaki 3000 ihtiyaç sahibi öğrenciye düzenlenecek etkinlikle ücretsiz dağıtımı amaçlanmaktadır.

Proje sunucusu Dulkadiroğlu İlçe Milli Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Arge Temsilcisi Başak Yaşar’ın proje ile ilgili bilgilendirme yapmasından sonra Proje ile protokol konuşmaları başladı, konuşmalarından sonra Üreten Kadın Mutlu Çocuk Atölyesi’nin açılış kurdelesi kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Proje programına Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr.Fatih Çelikkaya, İl Kültür ve Turizm, Müdürü Seydihan Küçükdağlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Müdür Vekili Akif Bulut, Dulkadiroğlu İlçe Milli Müdürü Hüseyin Mart, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Bir Tebessüme Değer Derneği Başkanı Fatih Akpınar, okul müdürleri, kadın kursiyerler katılım sağladı.

Anahtar Kelimeler:
Üreten Kadın Mutlu çocuk Atölyesi Projesi Açılış Yapıldı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör; “Kalıcı konutların teslimine başlanıyor”
Başkan Güngör; “Kalıcı konutların teslimine başlanıyor”
Kahramanmaraş’ta Kapıçam seferleri ücretsiz olacak!
Kahramanmaraş’ta Kapıçam seferleri ücretsiz olacak!
Deva Partisi Elbistan, Nurhak ve Türkoğlu adaylarını açıkladı!
Deva Partisi Elbistan, Nurhak ve Türkoğlu adaylarını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta olacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta olacak!
Kahramanmaraş’ta yemek fiyatları İstanbul’a rakip oldu
Kahramanmaraş’ta yemek fiyatları İstanbul’a rakip oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber