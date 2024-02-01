Üreten kadın mutlu çocuk atölyesi projesi açılış yapıldı!

Proje ile Konteyner kentlerde yaşayan 15 yetişkin kadına Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Moda Tasarım Atölyesi’nde kurs verilmesi ve atölyede üretilen kıyafetlerin 23 farklı ilkokuldaki 3000 ihtiyaç sahibi öğrenciye düzenlenecek etkinlikle ücretsiz dağıtımı amaçlanmaktadır.

Proje sunucusu Dulkadiroğlu İlçe Milli Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Arge Temsilcisi Başak Yaşar’ın proje ile ilgili bilgilendirme yapmasından sonra Proje ile protokol konuşmaları başladı, konuşmalarından sonra Üreten Kadın Mutlu Çocuk Atölyesi’nin açılış kurdelesi kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Proje programına Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr.Fatih Çelikkaya, İl Kültür ve Turizm, Müdürü Seydihan Küçükdağlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Müdür Vekili Akif Bulut, Dulkadiroğlu İlçe Milli Müdürü Hüseyin Mart, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Bir Tebessüme Değer Derneği Başkanı Fatih Akpınar, okul müdürleri, kadın kursiyerler katılım sağladı.