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Kahramanmaraşlıların Ali Abisinin Acı Kaybı

İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlıların bilhassa sivil toplum kuruluşlarının çok sevilen siması Ali Uçar’ın muhterem Babası Mulla Uçar vefat etti.

Kahramanmaraşlıların Ali Abisinin Acı Kaybı

Kahramanmaraşlıların Ali Abisinin Acı Kaybı

İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlıların bilhassa sivil toplum kuruluşlarının çok sevilen siması Ali Uçar’ın muhterem Babası Mulla Uçar vefat etti.

02 Şubat 2024 Cuma 09:47

Merhum Mulla Uçar için Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu (Kahramanmaraşlılar Mahallesi) Mahallesinde bulunan Mescid-i Selam Camii’de öğlen namazına müteakiben cenaze namazı kılındı.

Cenaze merasimine MHP Sultangazi ilçe başkanı Yusuf Özel, Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Necati Kalem, Tatlıder Dernek Başkanı Avşar Arı ile birlikte çok sayıda Kahramanmaraşlı katıldı. Merhumun ruhu için Tatlıder Dernek merkezinde Hafız Mehmet Yanar Kuran-ı Kerim okudu, dua ederken hayırsever işadamı Ali Bahçe yemek ikramında bulundu.

Uçar ailesi taziyeleri kabul etti.

Merhum Mulla Uçar’ın cenazesi Cuma günü Afşin Büyüktatlar kasabasında toprağa verilmek üzere ambulansla memleketine uğurlandı.

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Kahramanmaraşlıların Ali Abisinin Acı Kaybı
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