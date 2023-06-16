Vahit Kirişci; “Expo 2023, Türkiye Yüzyılı’nın kutup yıldızı olacak”

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla ülkeleri Kahramanmaraş’ta bir araya getirmesinin yanı sıra içerisindeki projelerle kente düzenli olarak yerli ve yabancı turist gelmesini sağlayacak rüya proje EXPO 2023’de son viraja girildi.

2 aydan az bir sürenin kaldığı açılış için gün sayan EXPO 2023 Sergi Alanı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek dev projeleri anlatmaya devam ediyor.

Başkan Mahçiçek bu kapsamda, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’i EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki İdari Bina’da ağırladı.

EXPO 2023’de gelinen son nokta ve hedeflere ilişkin davetlilerini bilgilendiren Başkan Mahçiçek, proje proje ilerlemeleri anlattı. İş birliği yapılması gereken konularda fikir alışverişinde bulunulurken, alan gezisiyle de çalışmalar yerinde incelendi.

“EXPO 2023 Türkiye Yüzyılı’nın kutup yıldızı olacak”

Alan gezisi sonrasında açıklamalarda bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, EXPO 2023’ünTürkiye Yüzyılı’nın kutup yıldızı olacağını belirterek, Kahramanmaraş’ın EXPO 2023’le küresel çevre meselelerinin ele alınacağı uluslararası bir marka şehir haline geleceğini söyledi.

Kirişci, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı, “Belediye Başkanımızın özellikle açılışı geciken EXPO 2023’ün 12 Ağustos’ta açılması konusunda çalışmaları var. Bu çalışmalara ilişkin de Cumhurbaşkanımızın programlarının uygunluğu halinde bu tarihin mutlaka EXPO 2023 için hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. Buradan hareketle de milletvekili arkadaşlarımızla birlikte alanı bir ziyaret edelim, çalışmalar hakkında yerinde bilgi alalım, devamında da çalışmaların 12 Ağustos’a kadar nasıl nihayete ereceği konusunda da kendi aramızda fikir teatisinde bulunalım istedik. İyi bir ziyaret oldu. Deprem dolasıyla ister istemez ikinci plana düşmüş çalışmalar yeniden canlanmış durumda. Şehrin konaklama ve gastronomisi başta olmak üzere alt yapıyla ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Bütün tesisler konusunda değerlendirmede bulunduk. İnşallah buradan aldığımız bilgileri Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz ve kendilerini bilgilendireceğiz.”

“EXPO 2023’le Kahramanmaraş’ımızda her alanda hareketlilik olacak”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise Vahit Kirişci ve milletvekillerine teşekkür ederek, “Sayın Bakanımız başta olmak üzere milletvekillerimiz, il başkanımızve ilçe başkanımız bugün EXPO 2023 Sergi Alanımıza gelerek bizleri onurlandırdılar. Kendilerine 12 Ağustos’ta açacağımız EXPO 2023’le ilgili hem barınma hem de buradaki inşaatlarla ilgili bilgi sunduk. Bakanımıza, milletvekillerimize ve il başkanımıza bizlerle beraber oldukları için teşekkür ediyorum. İnşallah, Kahramanmaraş için gerçekten çok önem arz eden bu projeyi vaktinde bitireceğiz, ulusal ve uluslararası düzeyde de insanlarımızı buraya çekmek için gayret edeceğiz. İnanıyorum ki 12 Ağustos’ta açmamızla birlikte Kahramanmaraş’ımızda her alanda hareketlilik olacak. Böylelikle şehrimize artı değer sağlayacak. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreci bir nebze de olsa aşmamıza vesile olacak” ifadelerini kullandı.