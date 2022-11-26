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Yardımcıoğlu Kahramanmaraş uçak seferinin iptal edilmesine tepki gösterdi!

BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, hava muhalefeti nedeniyle Kahramanmaraş’tan uçak seferinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Yardımcıoğlu, kurum yöneticilerine “İşinizi doğru dürüst yapın” çağrısında bulundu.

Yardımcıoğlu Kahramanmaraş uçak seferinin iptal edilmesine tepki gösterdi!

Yardımcıoğlu Kahramanmaraş uçak seferinin iptal edilmesine tepki gösterdi!

BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, hava muhalefeti nedeniyle Kahramanmaraş’tan uçak seferinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Yardımcıoğlu, kurum yöneticilerine “İşinizi doğru dürüst yapın” çağrısında bulundu.

26 Kasım 2022 Cumartesi 12:09

Türk Hava Yolları’na ait 25 Kasım 2022 tarih ve TK2205 sefer sayılı Kahramanmaraş-İstanbul uçak seferi, hava muhalefeti gerekçesiyle iptal edildi. Yolculara rezervasyon değişikliği öneren Türk Hava Yolları, Kahramanmaraş Havalimanı ile Gaziantep Havalimanı arasında servis hizmetiyle Kahramanmaraş’taki yolcuları Gaziantep’e yönlendirdi. Kahramanmaraş’ta saat 16.00’daki uçak seferinin Gaziantep’te saat 17.30’da yapılacağı yolculara mesajla bildirilmesine rağmen saat 18.00 olmasına rağmen uçak havalanmadı. Kahramanmaraş’tan İstanbul’a gitmek için bilet alan yolcular duruma isyan etti.

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, hava muhalefeti nedeniyle bugünkü Kahramanmaraş seferini iptal ederek vatandaşları mağdur eden Türk Hava Yollarına tepki gösterdi.

Yardımcıoğlu Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

“Yağmur yağıyor diye uçak seferlerinin iptal edildiği yolcuların başka yere taşındığı şehir neresidir? Cevap: Kahramanmaraş!

Türkiye’nin 16. Büyük sanayi şehri Kahramanmaraş için ne zaman hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edilmeden devam edecek? Cevap bekliyoruz, Kahramanmaraş olarak. İşinizi yapın, gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz.

Cumhurbaşkanımız sizleri sorun çözün diye atadı. Bulunduğunuz yerlere, iş yapın, çözüm üretin, yük omuzlayın’ yük olmayın, sorun olmayın istiyor sizden. Yatmayın, millete hizmet edin istiyor CB. Siz?

2023 Türkiye’sine yakışmayan, Türkiye yüzyılına yakışmayan kurum yöneticileri. İşinizi doğru dürüst yapın. Cumhur İttifakı’na yaptıklarınız ve yapmadıklarınızla zarar vermeyi bırakın.”

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Yardımcıoğlu Kahramanmaraş Uçak Seferinin Iptal Edilmesine Tepki Gösterdi!
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