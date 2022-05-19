Yazar Vakkasoğlu Ailenin Önemini Anlattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 15 – 21 Mayıs Aile Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamdaBüyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Aile’ temalı konferansta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alaettin Parlak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, ilgili kurum yetkilileri ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da yer aldı. Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki heyet, konferans öncesi ilkokul öğrencilerinin kendi el emekleriyle yapmış oldukları eserlerin yer aldığı sergiyi ziyaret etti. Etkinlikte, ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ temalı resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere teşekkür belgeleri ve ödülleri de takdim edildi.

Hemşehrilerimle Bir Arada Olmanın Mutluluğunu Yaşıyorum

Aile Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Kahramanmaraşlılarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Yazar Vehbi Vakkasoğlu, “Aile Haftası gibi son derece önemli olan bir haftada hemşehrilerimle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Necip Fazıl Kısakürek gibi bir üstadın adını taşıyan bu salonda olmak da beni ayrıca mutlu etti. Aile Haftası kapsamında düzenlenen bu güzel etkinlikte hemşehrilerimle bir araya gelmemi sağlayan Büyükşehir Belediyemize ve paydaş kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.