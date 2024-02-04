Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu seçim koordinasyon merkezini açtı!

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı büyük bir kalabalıkla gerçekleşti. Doğukent yolunda Kur’an tilaveti ile başlayan seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuşan Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar; “31 Mart yerel seçimlerinde Dulkadiroğlu’nda Yeniden Refah bayrağını dalgalandıracağız. Dulkadiroğlu Refah’a erecek” dedi.

31 Mart Yerel İdare Seçimlerine 2 aydan az bir süre kalırken, siyasi partiler hızla seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş’ta adaylarıyla ve teşkilatlarıyla iddialı bir şekilde yerel seçimlere hazırlanan Yeniden Refah Partisi, Dulkadiroğlu ilçesinde seçim ofisini açarak seçim çalışmalarını hızlandırdı. Doğu Kent yolu üzerinde bulunan seçim ofisinin açılışına partililer ve çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Açılışta konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, ahlaklı bir belediyecilik anlayışı için yola çıktıklarını kaydetti.

“MİLLETİMİZE HİZMET ETMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Akpınar, “Kahramanmaraşlılara ve Dünya’ya buradan mesaj veriyoruz. Yıkıldığımız yerden ayağa kalkmak için yeniden başlıyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da Yeniden Refah Partimiz, tüm belediyelere taliptir. Kartopu gibi büyüyoruz. Fırtına ile geliyoruz. Kahramanmaraş’ta Türkiye’mize örnek olacağız. Milletimize hizmet etmek için ahlaklı bir belediyecilik anlayışı için yola çıktık. ‘Bismillah’ diyerek dualarla seçim büromuzu açıyoruz. Dulkadiroğlu, Refah’a erecek diyoruz.” dedi

“YENİDEN REFAH PARTİSİ TÜRKİYE’NİN KİLİT PARTİSİ OLMUŞTUR”

Ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğan ise, Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye’nin kilit partisi olduğunu belirterek bütün belediyelere talip olduklarını ifade etti. Aydoğan; “Bugün hem Dulkadiroğlu ilçemiz için hem de ülkemiz için tarihi bir gün. Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey, duruşu ve durması gerektiği gibi durduğu için Ankara, İstanbul ve İzmir’le ilgili ittifak kararını açıklamıştır. Yeniden Refah Partisi, tüm Türkiye’de olduğu gibi kendi ismiyle, kendi adaylarıyla seçime girecektir. Bugün Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin kilit partisi olmuştur. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kahramanmaraş’ın da kilit partisi olacaktır. Büyükşehir’de ve 11 ilçede bütün adaylarımız iddialı olacaktır.

BİZ İTTİFAK YAPMAYACAĞIMIZI BELİRTMİŞTİK

Diğer siyasi partilerin tamamı ittifak arayışı içerisindeyken, biz Kahramanmaraş’ta hiçbir siyasi partiyle ittifak yapmayacağımızı bildirdik. 8 ilçe belediye başkanımızı açıkladık, önümüzdeki hafta diğer 3 ilçe belediye başkanımızı ve büyükşehir belediye başkanımızı açıklayacağız. Esnaf belediyecilik anlayışını hakim edeceğiz, müşterimiz vatandaş olacak. Vatandaşa hizmet edecek belediyeciliği hakim kılacağız. Dulkadiroğlu ilçemiz için gerekli çalışmaları yaptık ve Dulkadiroğlu ilçemizde Bertiz doğumlu, hayatı Sakarya, Namık Kemal Mahallelerinde geçmiş Mehmet Akpınar başkanımızı aday gösterdik. İnanıyorum ki Bertiz köylerimiz evladına sahip çıkacaktır. Dulkadiroğlu kendi evladına sahip çıkacaktır. Göreceksiniz ki Kahramanmaraş’ın bütün ilçelerinde en liyakatli adayı Yeniden Refah Partisi tespit etmiştir. Geçmişte Refah Partisi, bütün belediyeli Anavatan Partisi’nden aldığı gibi bizlerde bugün Yeniden Refah Partisi olarak bütün belediyeleri alacağız. Yıkılmayacak kale yoktur” şeklinde konuştu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ KAHRAMANMARAŞ’TA BÜYÜK BİR ZAFER ELDE EDECEKTİR”

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru ise; “Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı olarak yaklaşık 5 aydır sahadayız. Bu süreçte sizlerle birlikte olamaya sizlere ulaşmaya çalıştık. Konteynırlarda, evlerde, sahada sizlerle bir araya geldik. Sizlerin de desteği ile Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş’ta büyük bir zafer elde edecektir” diye konuştu.

“SEÇİM OFİSLERİMİZ ZAFERİN SİMGESİ OLACAKTIR”

Açılışa katılan ve konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Ceyhan ise; “Bugün burada Mehmet Başkanımızın seçim bürosunu açmak için bulunduk. İnşallah bu seçim bürosu 31 Mart Gecesi belediyelere dikilecek olan Yeniden Refah bayrağının simgesi olacaktır” dedi.

Açılışın ardından, vatandaşlara ve partililere Selamet Derneği tarafından çorba dağıtımı yapıldı.