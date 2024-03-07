Yeniden Refah’ın yeni kalesi Kahramanmaraş oldu!

Yeniden Refah Partisi yaptığı programlarla Kahramanmaraş’ta iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Çağlayancerit’le başlayan ilk günkü ziyaret Pazarcık ve Türkoğlu ile devam etmişti. İkinci günü de erken başlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan güne Andırın ziyaretiyle başladı. Yoğun kar yağışına rağmen Andırın’a geçerek teşkilatıyla buluşan Erbakan burada partililerine hitap ettikten sonra Göksun’a geçti. Göksun’da da kar yağışına rağmen alandan ayrılmayan vatandaşlara seslenen Erbakan, Afşin, Elbistan ve Ekinözü SKM açılışlarının ardından partisinin düzenlediği aday tanıtım ve lansman toplantısına katıldı.

İMTİYAZLI HOLDİNGLER YERİNE EMEKLİLERE VERECEĞİZ

Ramada otelde düzenlenen toplantıya gecenin geç saat olmasına rağmen Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an Tilaveti ile başlayan programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan emekli maaşların düşüklüğünü, Türkiye’nin büyük bir bölümünün açlık sınırının altında yaşadığını vurguladı. Kaynakların imtiyazlı holding ve faiz canavarına gittiğine de dikkat çeken Erbakan, faize giden 1.250 trilyon TL’nin emekliye verilmesiyle sorunun çözüleceğini söyledi. Bu ekonomi modelinin hayata geçmesi için ise 31 Mart’ta sandıkların patlaması gerektiğini belirtti.

31 MARTTA SANDIKLAR PATLAMALI

Ramada Otel’deki kusursuz programda partililerine seslenen Erbakan, “Borç, zam, faiz ekonomi modeli yerine üretime, istihdama, ihracata dayalı bir ekonomi modeli olmalı. ‘Önce İmtiyazlılar’ anlamı yerine ‘Önce Millet’ anlayışıyla bolluk ve bereket dönemi olmalı. Peki 2028’de Yeniden Refah’ın iktidar olmasının yolu nereden geçiyor? 31 Mart’ta Yeniden Refah’ın sandıkları patlatmasından geçiyor. Bu nedenle 31 Mart’ta hem Ahlaklı Belediyeye kavuşmak için Yeniden Refah’a vereceğiz. Hem de 2028’de Refah bir Türkiye için Yeniden Refah’a vereceğiz” dedi.

AYRIM GÖZETMEKSİZİN HİZMET EDECEĞİZ

Ahlaklı Belediyeciliğin başlaması için 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunun da altını çizen Erbakan şöyle konuştu; “Ahlaklı Belediyecilik demek; Milletin malına sahip çıkmak demektir. İsrafa, ranta, yolsuzluğa, usulsüzlüğe asla ve asla geçit vermemek demektir. Hakkı ve Adaleti üstün kılmak demektir. Ahlaklı Belediyecilik; dürüstlük ve fazilettir. Doğruyu söylemek, yalan vaatlerle halkı kandırmamak, verdiği sözün mutlaka ama mutlaka arkasında durmak demektir. Ahlaklı Belediyecilik; Merhamettir, evinde aç yatan yavrumuzdan sokakta üşüyen evsizlere kadar, her kesimden insanın ayrım gözetmeksizin dertleriyle dertlenmek ve merhamet göstermek demektir. Ahlaklı Belediyecilik; Liyakat demektir. İşi ehline vermek, yandaşa değil vatandaşa çalışmak demektir. Ahlaklı Belediyecilik laf, bahane değil çözüm üretmektir, çalışmak demektir.Ahlaklı belediyecilik ile rüşveti, rantı, adam kayırmacılığını ortadan kaldıracağız.

EV ALMAK İSTEYENLERİ FAİZE BOĞDURMAYACAĞIZ

Bizim inancımızda ehliyet ve liyakat en öndedir. Bir işi verirken, bizim partili mi? Bize oy vermiş mi? Bize yakın biri mi? Diye bakmayacağız. İşi eşe, dosta değil hakkedene vereceğiz. Ev almak için faiz tuzağında gidip gelen vatandaşlarımıza da sesleniyorum; vatandaşlarımız kira öder gibi uygun şartlarda, altını çizerek söylüyorum faiz ödemeden ev sahibi olacaklar. 2 milyon TL kredi çeken bir vatandaş 5,5 milyon TL faiz ödemek zorunda. Bir ev alacak ama bu yeni faiz oranlarıyla 3 ev parasını faize ödemek zorunda kalıyor, biz bunun önüne geçeceğiz. Evini kendisi yapmak isteyen vatandaşlarımıza maliyetsiz arsalar üreteceğiz, onların da ev sahibi olmalarına katkı sağlayacağız.”

BELEDİYELERİMİZDE ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL OLACAK

Depreme dirençli kentlerin yanı sıra deprem uyarı sistemleriyle ilgili çalışmalar da yapacaklarını ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Belediye’de taşeron statüsünde çalışan işçilere de müjde verdi. Taşeron işçi statüsünde çalışıp mağdur olan işçileri de ahlaklı belediyecilikle kendilerinin kurtaracağına da değinen Erbakan, “onların, dengeli ve adil çalışma koşulları ile ücret politikalarına inşallah biz kavuşturacağız. Yeniden Refahlı belediyelerde asgari ücreti 25 bin TL olarak belirleyeceğiz. Ahlaklı Belediyecilikle Belediye çalışanları açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmayacak.

RESTORASYONLAR YANDAŞA DEĞİL İŞİN EHLİNE VERİLECEK

Beton blokları arasına hapsedilen yavrularımızı, gençlerimizi de düşünüyoruz. Yeniden Refahlı Belediyeler yeşil alanları koruyacak, şehirleri ağaçlandırmaya en büyük bütçeleri ayıracak. Tarihi mirası ranta kurban edilen milletimize sesleniyorum; Yeniden Refahlı belediler tarihimize, kültürümüze sahip çıkacak. Tarihi evlerimizin restorasyonlarını yandaş müteahhitlere peşkeş çekmeyecek, işi ehline vererek onları muhafaza edecek.

LGBT SAPKINLIĞINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Kendi parasıyla kurulan sahnelerde değerleri çiğnenen halkımıza sesleniyorum; Yeniden Refah Belediyeciliği kültür ve sanat alanında milletimizin kültürüne ve değerlerine sahip çıkacak. Kültürümüze ve değerlerimize karşı olan bir takım etkinlikleri sanat adı altında yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ahlaklı belediyecilik; sapkın örgütlerin nesillerimizi, gençlerimizi, yavrularımızı hedef haline getirmesine müsaade etmeyecek. Asrın belası LGBT sapkınlığına bizim belediyemiz olan şehirlerimizde geçit vermeyeceğiz inşallah.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE RANTI DEĞİL HAKKI SAVUNACAĞIZ

Ahlaklı belediyecilikte; Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm olarak yapmayacağız. Kentsel dönüşümde rantı değil hakkı üstün tutacağız. Vatandaşın hakkını gasp eden, onu mahallesinden, yerinden yurdundan eden, güçlüyü haklı sayan bir rantsal dönüşüme asla izin vermeyeceğiz. Hakka ve hukuka riayet eden, kul hakkını gözeten ahlaklı ve adil bir kentsel dönüşüm anlayışını inşallah ortaya koyacağız. Sokak hayvanlarımızla ilgili de en gelişmiş ülkelerdeki standartlarda modern hayvan barınakları oluşturarak halkımızın gözetimine açacağız. Günün 24 saati canlı kameralarla izlemek isteyen izleyebilecek, fiziksel olarak gitmek isteyenlere ise belediyemiz ücretsiz servis kaldıracak.” Dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci de yaptığı konuşmada Adıyaman ve Kahramanmaraş programlarında halkın Yeniden Refah partisine gösterdikleri ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN 31 MART’TA GELİYORUZ

Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammet Aydoğar’daselamlama konuşmasında Kahramanmaraş’ın sorunlarına dikkat çekti. Uçak inmeyen havaalanı olduğunu hatırlatan Aydoğar, “Havaalanımız var uçak inmez, Tren garımız var tren gelmez, Ilıcamız var, yolu bozuk, Karadeniz bölgesini aratmayan Başkonuş’umuz var, Andırın’ımız var reklamı yapılmaz. Takımımız var stadyumumuz yok. Boncuk gibi olan Aksu çayımız, bir gün turuncu; bir gün yeşil akar, bir gün siyah akar.” Dedi. Bu sorunların çözümü için göreve talip olduklarını da dile getiren Aydoğar, programın geç başlaması nedeniyle projelerini anlatmadı; www.muhammedaydogar.com adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

CEKET SİYASETİ ARTIK YOK

Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan da yaptığı konuşmada, “31 Mart seçimleri şehirlerimizin geleceği için, ahlaklı belediyecilik için, Partimizin yeni Türk siyasetinde alacağı yeri için çok önemlidir. Oy kullanmaya gitmeden, şehrimizde yaşadıklarımızı veya yaşayamadıklarımızı düşünerek o perdenin arkasında oyunuzu kullanmanızı istiyorum. Mevcut yönetim 10 yıldır şehri yönetiyor, doğru işler yaptı mı? Evet yaptı onlar için teşekkür ediyoruz. Fakat biz diyoruz ki; biz Yeniden Refah’ın inançlı, azimli, memleket sevdalısı olarak kadroları olarak, onların eksiklerini tamamlayacağız, yapamadıklarını da en güzel şekilde yapacağız. Fakat o güzel işleri yaparken mevcut yönetim neden yolda çıktı, neden halktan uzaklaştılar. İnsanımızı tanımadılar, güç zehirlenmesine kapıldılar. Bunda bizimde suçumuz var, hep onlara oy verdik ve onlar bu hale geldiler. Ceket siyasetini her zaman ön planda tuttular. 31 Mart’ta bunu düşünerek oy vermelisiniz” dedi.

BİZDE RANDEVU VE MAKAM KAPISI YOK

Konuşmasının başında 6 Şubat depreminde vefat eden hemşerilerine başsağlığı dileyen Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar’da yaptığı konuşmada, “Ülkemiz kan ağlıyordu, 6 şubat depreminde annelerimizi, kardeşlerimizi, yakınlarımızı kaybettik. Kimse yok mu? Diyerek feryat ederek Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ‘ben varım’ dedi. Bizde Genel Başkanımızın yanında ‘bizde varız’ dedik. Biz dinlenmek için gelmedik, insanlarımı dinlemek ve onların gönüllerini almaya geldik. Teknik meslek odalarımızı ziyaret ettik, o teknik adamlar soğuk bir konteynıra bırakmışlar. Dosya hazırlanmış büyükşehre sunulmuş dikkate alınmamış. Esnafımız, teknik adamlarımız, muhtarlarımız bile randevu almadan belediye ile görüşemezken, nasıl insanlarımız gidip görüşecek. Bizim belediyecilik anlayışımızda randevu yok, makam kapısı yok” dedi.

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Pekeren Genel Başkanı Fatih Erbakan’a oyma ceviz sandık hediye etti.