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Yetiştirme Yurdu Koruma Derneği’nden Anlamlı Etkinlik

Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Koruma Derneği, Sevgi Evlerinde kalan çocuklar yararına kahvaltı programı düzenledi.

Yetiştirme Yurdu Koruma Derneği’nden Anlamlı Etkinlik

Yetiştirme Yurdu Koruma Derneği’nden Anlamlı Etkinlik

Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Koruma Derneği, Sevgi Evlerinde kalan çocuklar yararına kahvaltı programı düzenledi.

07 Haziran 2024 Cuma 12:25

Yoğun ilginin gösterildiği kahvaltı programına, çok sayıda davetli katılarak, çocuklar yararına derneğe katkıda bulundular.Ayrıca programa Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Sevgi Evleri Müdürü Furkan Öncülokur da katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı ve Yetiştirme Yurdu Koruma Derneği Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan, yıllardır çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle evlatlarımızın yanında maddi manevi destek olmak için gayret gösterdiklerini onların sosyal gelişimlerinde, eğitimlerinde ve her alanda yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

Arıkan, derneğe giriş hikayesinden kısaca bahsederek: “Kahramanmaraş’ı sosyal hizmetler alanındaki ilk derneği, benim içinde anlamı çok büyük çünkü sivil toplum çalışmalarıma ilk başladığım bana da bir okul olan ilk yer. 2 yıl öncesinde sevgili Hatice Evliya’dan bayrağı devralıncaya dek, üyelik, yönetim kurulu üyeliği ve çok uzun bir süre de başkan yardımcılığı yaptım. Ben derneğe ilk katıldığımda yurttaki gençler benden 1-2 yaş küçüktü.Dile kolay tam 35 yıldır bende bu derneğin çatısı altındayım. Bu geçen süre zarfında derneğimize çok emek veren, çocuklarımız için hiçbirfedakârlıktan kaçınmayan onlara annelik ve ablalık yapan ve şu an burada bulunan ve onlardan çok şey öğrendiğim çok kıymetli onursal Başkanı Sayın Hatice Evliya’ya, sevgili Günay Karademir’e, sevgili Eşeli Altun’a ve maalesef kaybettiğimiz sevgili Türkan Zıvkara’ya sizlerden kocaman bir alkış istiyorum” dedi.

Duygulu anların yaşandığı programda Arıkan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Gelelim bugüne, evet 2 yıl önce bu bayrağı devralırken, bugün yönetimimi oluşturan çok değerli arkadaşlarıma teklif götürdüğümde hepsi bir an bile düşünmeden bu kutlu görevi kabul ettiler.Bizimle bu yolculuğa başlayan ama maalesef 6 Şubat depreminde şehit verdiğimiz iki arkadaşımız var, biri çocukluktan arkadaşım sevgili Atilla Sarıyıldız, diğeri hepinizin tanıdığı ve sevdiği hayat dolu sevgili Fehime Dokumacı.Onları ve daha kaybettiğimiz yakınlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı daburada rahmet minnet ve şükranla bir kez daha anıyorum.

HER ZAMAN EVLATLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ

Bizler sevgi evlerinde kalan evlatlarımız için, onların sosyal alanda ki gelişimleri eğitimleri için ve her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmek için gayret ediyoruz.Yıllardır yaptığımız gibi bugün de yarın da her daim onlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Çocuklarımız için programımıza katılan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Daha sonra Sevgi Evleri Müdürü Furkan Öncülokur, sevgi evleri ile ilgili kısa bir konuşma yaptı ve Dernek Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan’a düzenlemiş olduğu anlamlı programdan dolayı teşekkür etti.

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Yetiştirme Yurdu Koruma Derneği’nden Anlamlı Etkinlik
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