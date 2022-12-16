Zarifoğlu’nun Hayatını Anlatan ‘Yaşamak’ Tiyatrosu Beğeni Topladı

Etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirten sanatseverler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden, Yedi Güzel Adam’dan birisi olan Cahit Zarifoğlu’nun hayatını konu alan ‘Yaşamak’ adlı tiyatro gösterisi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Sanatseverlerin yoğun katılım sağladığı gösteride; Hakan Güneri, Serdar Dinçel, Mehmet Güler, Behruz Firuzmand, Hale Üstün gibi usta sinema oyuncuları Cahit Zarifoğlu’nun öğrenim ve yazım hayatını, sosyal yaşantısını sahneye taşıdı. Usta oyuncular, performansıyla seyircilerden büyük alkış aldı. Etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirten sanatseverler, Kahramanmaraş’ın değerlerine sahip çıktığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.