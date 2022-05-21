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15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü!

Eskişehir'de bir sene önce eşinden boşanan kadın, 15 yaşındaki oğlu İ.A. tarafından öldürüldü. Cinayet sonrası İ.A ve azmettirici olduğu iddia edilen babası tutuklandı. 15 yaşındaki çocuk ifadesinde, "Anneme ilişkisinin olup olmadığını sordum. Annem 'Benim ilişkim sizi ilgilendirmez' dediği için sinirlendim. Koridordayken tüfekle anneme yakın mesafeden 1 el ateş ettim." dedi.

15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü!

15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü!

Eskişehir'de bir sene önce eşinden boşanan kadın, 15 yaşındaki oğlu İ.A. tarafından öldürüldü. Cinayet sonrası İ.A ve azmettirici olduğu iddia edilen babası tutuklandı. 15 yaşındaki çocuk ifadesinde, "Anneme ilişkisinin olup olmadığını sordum. Annem 'Benim ilişkim sizi ilgilendirmez' dediği için sinirlendim. Koridordayken tüfekle anneme yakın mesafeden 1 el ateş ettim." dedi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:33
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Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta yaşanan olayda 35 yaşındaki annesi Serap Bor'u öldüren ve 3 komşusunu yaralayan 15 yaşındaki İ.A., ekiplerce cinayetin işlendiği evin yakınlarında babasıyla birlikte yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İ.A. ile azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Erkan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayeti işleyen İ.A.'nın savcılıktaki ilk ifadelerinde annesinin başka bir erkekle ilişkisi olduğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ANNESİNİN "BENİM İLİŞKİM SİZİ İLGİLENDİRMEZ" DEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Yaşananları anlatan 15 yaşındaki İ.A., annesinin başka bir adamla ilişkisi olduğunu öğrendiği için eve konuşmaya geldiğini söyledi. Annesinin kendisine verdiği cevap karşısında sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söyleyen İ.A., "Ramazan'da Eskişehir'e gelmiştim. Ev bakıyorduk. Birisi annemle birlikteyken fotoğrafımızı çekmiş. Daha sonra fotoğrafı çeken kişiyle annemin ilişkisinin olduğunu öğrendim. Sinirlenmiştim. Daha sonra 19 Mayıs'ta otobüsle Eskişehir'e gelerek eve gittim. Anneannem börek yapıyordu, annem evde yoktu. 'Birazdan gelir' dedi, ben de bekledim. O ara anneannem yemek hazırladı, ben de yedim. Daha sonra annem geldi. Konuşurken ilişkisinin olup olmadığını sordum. Annem bana 'Benim ilişkim sizi ilgilendirmez' dediği için iyice sinirlendim" dedi.

"YAKIN MESAFEDEN 1 EL ATEŞ ETTİM"

Annesinin cevabıyla sinirlenen ve cinayeti evde bulunan dayısının pompalı tüfeğiyle işlediğini söyleyen İ.A., pişman olduğunu söyledi. Olayda daha önceden aldığı ve yanında taşıdığı pompalı tüfek fişeklerini kullandığını söyleyen İ.A.'nın, "Dayımın evde tüfeği vardı. Tüfeğin içinde 2 tane, benim yanımda da 4 tane fişek vardı. Fişekleri daha önceden almıştım, yanımda duruyordu. Koridordayken o tüfekle anneme yakın mesafeden 1 el ateş ettim. Daha sonra evden çıktım. Anneannemin yanındaki kadınları görmemiştim. Anneannemin olduğunu düşünerek o tarafa doğru 4 el ateş ettim. Evden çıkınca da tüfeği karşıdaki araziye attım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"BABAMIN BİLGİSİ YOK, KENDİM YAPTIM"

Olay yerinden kaçtıktan birkaç saat sonra cinayeti işlediği evin yakınında polislere yakalanan İ.A., annesinin durumunu merak ettiği için geri geldiğini ifadesinde belirtti. Ayrıca babasının da olay hakkında bilgisi olmadığını iddia eden 15 yaşındaki İ.A., şu ifadeleri kullandı: "Daha sonra otobüs durağına gittim. Yaklaşık 2 saat orada bekledim. Annemin durumunu merak edip evin oraya geri geldim. Evin orada da polisler beni yakaladı. Anneannemin olduğu yerde kadınların olduğunu sonradan öğrendim. Pişmanım. Babamın bu olay hakkında hiçbir bilgisi yok. Ben kendim yaptım."

Öte yandan, babanın ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

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15 Yaşındaki çocuk Annesini öldürdü!
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