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Baraj Gölüne Düşen Genç İçin Ekipler Seferber Oldu

Kahramanmaraş’ta balık tutmaya giden 3 gençten birisi Kılavuzlu Barajı göledine düştü.

Baraj Gölüne Düşen Genç İçin Ekipler Seferber Oldu

Baraj Gölüne Düşen Genç İçin Ekipler Seferber Oldu

Kahramanmaraş’ta balık tutmaya giden 3 gençten birisi Kılavuzlu Barajı göledine düştü.

25 Aralık 2023 Pazartesi 11:44

Olay, Onikişubat İlçesi Hasancıklı mahalle sınırları içerisinde yer alan Kılavuzlu Barajında meydana geldi.

İsimleri henüz öğrenilemeyen 3 genç akşam saatlerinde balık avlamak için Kılavuzlu Barajı göledine geldiler. Avlama esnasında 3 gençten birisinin aniden ayağı kayarak baraj gölüne düştü. Gençler, AFAD, İtfaiye timlerini arayarak, arkadaşlarının baraj gölüne düştüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve İtfaiye Su Altı Arama timleri sevk edildi.

Ekiplerin botla yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından suyun çok yosunlu, akıntılı ve soğuk olmasından dolayı, yarın sabah devam etmek üzere arama çalışmalarına ara verildi.

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