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Bu kez mutlu sonla bitmedi

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri, koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen açık olduğu öğrenilen bir masaj salonuna baskın düzenledi.

Bu kez mutlu sonla bitmedi

Bu kez mutlu sonla bitmedi

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri, koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen açık olduğu öğrenilen bir masaj salonuna baskın düzenledi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 12:20
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Yapılan baskında yabancı uyruklu bir çalışan da kapının arkasında saklanırken yakalandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere rağmen Ardıçlı Mahallesi'nin Villalar mevkiinde bulunan bir masaj salonunun açık olduğu bilgisine ulaşan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Özel odalarda müşterilere, yabancı uyruklu kadınlar tarafından masaj yapıldığı anlarda, polis ekipleri baskın düzenledi. İşletmenin, tedbirler kapsamında kapalı olması gereken tüm bölümlerinin faaliyette olduğu tespit edildi.

İş yerinde bulunan kişilere toplam 30 bin lira ceza kesilirken, adli işlem başlatıldı. Masaj salonunda çalışan yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Masaj salonu, zabıta ekiplerince mühürlendi.

KAPININ ARKASINDA YAKALANDI

Baskın anında ise yabancı uyruklu bir kadın çalışanın, masaj odalarından birinin kapısının arkasına saklandığı anlar ise kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin kapının arkasında yakaladığı kadın saklandığı yerden çıkarılarak, diğer müşterilerin yanına götürüldü.

Son Güncelleme: 13.02.2021 14:59
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