Bursa'da damat dehşeti!

Olay, saat 08.00 sıralarında İnegöl ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Serap Gül Görel, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip, 2 çocuğuyla birlikte baba evine yerleşti.

Bu sabah Bayram Görel, tabancasını yanına alıp kayınpederinin evini bastı. Bayram Görel, eşi Serap Gül ile kayınpederi Cevdet, kayınvalidesi Şaziye ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk'ü tabancayla vurduktan sonra silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 yaralı, gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bayram Görel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren 4 yaralıdan Cevdet Cantürk’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bayram Görel'in cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kondu.