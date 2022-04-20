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Bursa'da infaz koruma memurlarına hain saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir personel şehit oldu, biri ağır 4 personel yaralandı.

Bursa'da infaz koruma memurlarına hain saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

Bursa'da infaz koruma memurlarına hain saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir personel şehit oldu, biri ağır 4 personel yaralandı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 11:56
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Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden infaz koruma memurlarını taşıyan 16 GJ 868 plakalı otobüsün geçişi sırasında patlama oldu.

Akaryakıt istasyonu yakınında yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Otobüsteki infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit (36) şehit oldu. Yaralanan biri ağır 4 personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçtaki diğer memurlar da tedbir amacıyla hastanelere sevk edildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen şehidin cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya gönderilecek.

Evli ve 3 çocuk babası Yiğit'in kadrosunun Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde olduğu ancak yaklaşık 4 aydır cezaevinde geçici görevle çalıştığı öğrenildi.

Ayrıca, şehidin Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi Peker Sokak'taki evinin bulunduğu binaya komşuları tarafından Türk bayrağı asıldı.

Patlayıcının elektrik direğinin dibine tuzaklandığı tespit edildi

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Canbolat, şu bilgileri paylaştı:

"El yapımı patlayıcı olduğu ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var, onun dışında 3 hafif yaralımız var. Tedbiren otobüste bulunan diğer arkadaşlarımızı da hastaneye sevk ettik, genel sağlık durumlarına bakmak için. Adalet ve İçişleri Bakanlarımız da konuyu yakinen takip ediyor. Bursa'ya gelmek üzere yola çıktılar."

Canbolat, patlayıcının elektrik direğinin dibine döşendiğinin belirlendiğini söyledi.

Yaralılardan ikisinin taburcu edildiğini anlatan Canbolat, tedbiren hastaneye götürülen diğer infaz koruma memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Terör saldırısı olduğu değerlendiriliyor

Patlamanın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini aktaran Canbolat, "Tüm güvenlik birimlerimiz çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda olayı çözmeye, failleri yakalamaya çalışacağız." dedi.

Canbolat, servis aracında yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu aktardı.

Çevredeki bazı binalarda camların kırıldığını dile getiren Canbolat, "Onların da hasar tespitini yapıyoruz. Hızlıca vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Sivil vatandaşa yönelik etkisi olmadı." diye konuştu.

Vali Canbolat, bir gazetecinin, "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüyle ilgili bilgi var mı?" sorusuna, "Şu an elimizde net bir bilgi yok, olduğu zaman açıklarız." yanıtını verdi.

Olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta iş yeri bulunan Münür Şenay ise AA muhabirine, şiddetli bir patlama sesi duyduğunu kaydetti.

Ofisteki eşyaların sallandığını belirten Şenay, "Deprem oluyor zannettim. Pencereden dışarı bakınca gördüm. Sonra ambulanslar, ekipler geldi." ifadesini kullandı.

Olay yeri ve çevresi ile patlamanın meydana geldiği otobüste ekipler incelemelerine devam ediyor.

Bursa'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa-Mudanya yolunda, cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında yaşanan patlama anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bir elektrik direğinin dibine yerleştirilen el yapımı paylayıcının infilak ettiği anlara ait kayıtta, kaldırımda yürüyen vatandaşların bulunduğu ve yol kenarında park halinde araçlar olduğu görüldü.

Adalet Bakanı Bozdağ ve İçişleri Bakanı Soylu Bursa'ya gidiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.

"Hainler en kısa sürede yakalanacak"

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Bursa'da infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

İlk verilere göre olayda uzaktan kumandalı bir el yapımı patlayıcının kullanıldığının değerlendirildiğini aktaran Bozdağ, "Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." mesajını paylaştı.

"Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da patlama nedeniyle Bursa'ya giderek olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.

Bu arada, Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."

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Bursada Infaz Koruma Memurlarına Hain Saldırı! 1 şehit4 Yaralı
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