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Cani evlat annesini kalbinden bıçakladı!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Sevda Yalın ile oğlu arasında tartışma çıktı. Sevda Yalın, oğlu A.E., tarafından kalbinden bıçaklandı. Annesini bıçaklayan A.E., daha sonra 112’yi arayarak durumu ihbar etti.

Cani evlat annesini kalbinden bıçakladı!

Cani evlat annesini kalbinden bıçakladı!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Sevda Yalın ile oğlu arasında tartışma çıktı. Sevda Yalın, oğlu A.E., tarafından kalbinden bıçaklandı. Annesini bıçaklayan A.E., daha sonra 112’yi arayarak durumu ihbar etti.

26 Aralık 2021 Pazar 11:17
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından kalbinden bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Sevda Yalın (56) ile oğlu A.E., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Yalın, oğlu A.E., tarafından kalbinden bıçaklandı.

112'Yİ ARAYARAK ANNESİNİ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

Annesini bıçaklayan A.E., daha sonra 112’yi arayarak durumu ihbar etti. Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Sevda Yalın, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli A.E. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan, Yalın’ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Yalın’ın bir süre önce eşinden boşanmış oluğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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