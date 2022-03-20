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Denizli’de çalışan Kahramanmaraşlı işçi hayatını kaybetti!

Denizli’de altyapı çalışmasında görevli Kahramanmaraşlı işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Denizli’de çalışan Kahramanmaraşlı işçi hayatını kaybetti!

Denizli’de çalışan Kahramanmaraşlı işçi hayatını kaybetti!

Denizli’de altyapı çalışmasında görevli Kahramanmaraşlı işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

20 Mart 2022 Pazar 11:13
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Denizli'de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte başına asfalt parçası denk gelerek toprağın altında kalan Andırın Boztopraklı Mahallesi Nüfusuna Kayıtlı işçi Hakan Harmanda (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre; Pınarbaşı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmasında Hakan Harmanda (41), kazılan çukurun içindeyken göçük meydana geldi.

Kafasına asfalt parçasından darbe alarak toprağın altında kalan Harmanda'yı göre diğer işçiler, hızlıca arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı.

Uzun uğraşlar sonucu Harmanda'nın cansız bedeni arkadaşları tarafından çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, etrafta güvenlik önlemlerini aldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz işçinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden İşçi Hakan Harmanda'nın cenazesi Bozropraklı Mahallesinde toprağa verilecek.

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Denizli’de çalışan Kahramanmaraşlı Işçi Hayatını Kaybetti!
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