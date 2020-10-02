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Film senaryolarını aratmayan korkunç olay! Genç kadın dehşet anlarını anlattı...

İstanbul Halkalı’da 27 yaşındaki Cansu Buz 3 ay önce imam nikahı ile evlendiği kişi ile beraber toplamda beş kişi tarafından kaçırıldığı şikayeti ile Emniyet’e başvurdu. İfadesinde yaşadığı dehşeti anlatan genç kadın yaşadığı korku nedeniyle kendisini kaçıran kişilere 1 milyon 200 bin lira verdiğini ifade etti.

Film senaryolarını aratmayan korkunç olay! Genç kadın dehşet anlarını anlattı...

Film senaryolarını aratmayan korkunç olay! Genç kadın dehşet anlarını anlattı...

İstanbul Halkalı’da 27 yaşındaki Cansu Buz 3 ay önce imam nikahı ile evlendiği kişi ile beraber toplamda beş kişi tarafından kaçırıldığı şikayeti ile Emniyet’e başvurdu. İfadesinde yaşadığı dehşeti anlatan genç kadın yaşadığı korku nedeniyle kendisini kaçıran kişilere 1 milyon 200 bin lira verdiğini ifade etti.

02 Ekim 2020 Cuma 17:23

Değme film senaryolarını aratmayan kaçırma olayı 30 Eylül günü yaşandı. Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere Cansu Buz, anılan gün saat 12.00 sıralarında imam nikâhlı eşi Muammer Aslan ile Başakşehir'deki bir kafede buluşmak üzere anlaştı. Kafede buluşan ikili bir süre oturduktan sonra birlikte çıktı. Buz, Aslan'ın aracına binmek üzereyken tanımadığı 3 kişi etrafını sardı. Buz, bu kişilerin o esnada "Sivil, sivil" diye bağırması ile sivil polis olduklarını düşündü.

ARAÇTAN ATLAMAYA ÇALIŞTI

Anılan üç kişi Buz'u da yanlarına alarak kullandıkları kırmızı renkli otomobile bindirdi. Kaçırıldığını anlayan Buz, Başakşehir'deki Olimpiyat parkı yakınına geldiklerinde araçtan atlamaya çalıştı ancak başaramadı.

Buz'un da içinde olduğu araç bir süre sonra durdu. Bu aracın önünde seyreden siyah renkli araçtan bir kişi inerek Buz'un yanına geldi ve kendisini darp etmeye başladı. Buz tekrar kırmızı renkli otomobile bindirildi. Aracın içindeki kişilerden biri seyir halindeyken Buz'un boğazını koli ile sıkmaya başladı.

ŞERİATI KESTİK AĞIR OL

İfadesinde Başakşehir Güvercintepe semtine götürüldüğünü söyleyen Buz yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir süre sonra siyah renkli bir araç geldi. Muammer Aslan isimli şahıs araçtan indiğinde elinde bir silah vardı. Şahıs silahı birkaç kez doldurdu; sürgüsünü çekti. Bu sırada siyah renkli araçtan inen kişi 'Biz şeriatı kestik sen ağır ol' dedi."

MEZARLIKTA DEHŞETİ YAŞADI

Bu esnada çevredeki vatandaşların rahatsız olduğunu kaydeden Buz "Beni tekrar kırmızı renkli arabaya bindirdiler. Halkalı mezarlığına götürdüler. Muammer Aslan'ın oğlu Ahmet Aslan yol boyunca bana vurarak beni darp etti. Bir süre sonra mezarlığa geldik. Mezarlığa geldiğimizde şahısların elinde koli bandı vardı. Şahıslar benim ağzımı bantlamaya çalıştı" dedi. Buz, çantasında bulunan ve 200 bin liraya denk gelen para ve altınları bu kişilere vermek zorunda kaldığını anlattı. Kendisini kaçıran kişilerden birinin telefonla konuştuğu kişiye "Kardeşi, annesi ve babasını da alın. Hepsini öldüreceğiz" talimatı verdiğini duyan Buz, ailesinin öldürüleceği korkusu ile evdeki 990 bin lirayı da alarak bu kişilere verdiğini anlatı.

YARIN DA 1 MİLYON GETİRECEKSİN

Kendisini kaçıran kişilerin "Yarın da 1 milyon lira getireceksin" diyerek serbest bırakıldığını anlatan Buz, "Hemen Küçükçekmece Adliyesi'ne gittim. Oradan hastaneye giderek darp raporu aldım" dedi. Buz'un verdiği ifadeler sonrası Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti. Buz'un belirttiği yerlerdeki yerlerin kamera kayıtlarını alan polis Muammer Aslan, oğlu Ahmet Aslan dahil 4 kişi göz altına alındı. Şüphelerden ikisi savcılık talimatı ile serbest bırakılırken baba-oğul Aslan'ın sorgusu sürüyor.

Avukatı Mehmet Yıldırım eşliğinde ifadesi alınan baba Ercan Buz ise olay günü saat 17.30 sıralarında Muammer Aslan'ın aradığını belirterek "Bana, kızım Cansu'yu kastederek, kızının ağzına silah dayadım. Açık resimlerini çektim mezarlıkta. Sıra sana geldi. Senin de ağzına silah dayayacağım. Eşine ve özürlü oğluna da aynısını yapacağım" dediğini belirti. Ercan Buz, olay günü kızının evden aldığı paranın ise, kısa süre önce satışını yaptığı yazlık ve otomobilin parası olduğunu kaydetti.

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