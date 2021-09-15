Gezici Altın Kızlar Kahramanmaraş’ta Yakalandı

Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesinde çelik kapıları kanırtmak veya kart kullanmak suretiyle gerçekleşen ikametlerde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı polis ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, hırsızlık olayını guruplar halinde gerçekleştiren şüphelilerin eşkalini belirledi. Ev sahiplerinin işte olduğu anı kollayan ve lüks kıyafetleriyle şüphe uyandırmayan kadınlar, tornavida yada, levye tarzı materyallerle çelik kapıları zorlanmadan açtıkları tespit edildi.

Yurt genelinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin, hırsızlık yaptıkları kente uzun zaman gelmedikleri anlaşıldı.

Devriye gezen sivil asayiş ekipleri tarafından ilçeye bağlı Haydarbey Mahallesinde şüpheli hareketleri üzerine takibe alınan Ş. Y.(29) ve G.Ö. (21) gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların Gaziantep’te 2 ikametten değeri 120 bin TL olan altınları çaldıkları öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne ekiplerine teslim edildi.