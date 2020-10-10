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Hatay’da alevler önüne çıkanı yutuyor, Bölge halkı evleri boşalttı

Hatay'da dün başlayan yangın 2. gününde yeniden şiddetlendi.

Hatay’da alevler önüne çıkanı yutuyor, Bölge halkı evleri boşalttı

Hatay’da alevler önüne çıkanı yutuyor, Bölge halkı evleri boşalttı

Hatay'da dün başlayan yangın 2. gününde yeniden şiddetlendi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:26
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Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yerleşim yerlerine sıçradı. Vatandaşlar, çocuklarını kucaklarına alıp bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.

Bölgedeki ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İTFAİYE ERİ YOĞUN DUMANDAN ETKİLENDİ

Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde yangın söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK'TEN GÖZALTI AÇIKLAMASI

Hatay Valiliği, kentte 2 gündür süren ve bir türlü söndürülemeyen yangınla ilgili sabotaj ihtimaline karşı bazı şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

İşte yangının ikinci gününden görüntüler:

Son Güncelleme: 10.10.2020 17:59
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